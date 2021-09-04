تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز مباشر للمعلمين microsoft teams

منصة مدرستي مايكروسوفت تعد المنصة التعليمية الأولى في المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أفضل المنصات التعليمية العالمية، حيث أنها تقدم مختلف الخدمات التعليمية للطلاب السعوديين من مختلف المراحل التعليمية بدءاً من مرحلة رياض الأطفال مروراً بالمرحلة المتوسطة وحتى المرحلة الثانوية، فهي خاصة بوزارة التعليم السعودية لمساعدة الطلبة وتقديم كل ما يحتاجونه خلال سنوات الدراسة، بالإضافة إلى تقديم خدماتها للمعلمين وأولياء الأمور.

منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز

منصة مدرستي من أهم الخدمات الإلكترونية التعليمية في المملكة، فلقد تم إطلاقها لمباشرة عملية التعلم عن بعد من قبل وزارة التعليم السعودية في ظل جائحة كورونا، ولكن بالرغم من عودة الطلاب للمدارس مرة أخرى، لم تقل أهمية منصة مدرستي بل بالعكس زاد الاهتمام بها.

حيث تقدم المنصة مختلف العناصر والأدوات للطالب التي تساعد على تطوير عملية التعلم، ومن هذه الأدوات: بنوك الأسئلة، ساحات النقاش، فصول وقاعات افتراضية، مقررات ودروس إلكترونية، معرفة الجداول الدراسية ومواعيد الاختبارات، هذا بالإضافة إلى إمكانية تسجيل دخول أولياء الأمور لمتابعة المستوى التعليمي للطلاب.

منصة مدرستي مايكروسوفت تسجيل الدخول مباشر

منصة مدرستي مايكروسوفت تتيح إمكانية تسجيل الدخول لكل من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور من خلال حساب مايكروسوفت بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع منصة مدرستي الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

اختيار أيقونة “الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب”.

تظهر صفحة بها مربعين أحدهما لإدخال اسم المستخدم، والآخر لإدخال كلمة المرور.

بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور يقوم المستخدم بالضغط على “تسجيل الدخول” وبهذا يكون قد تم تسجيل الدخول بكل سهولة في المنصة.

منصة مدرستي مايكروسوفت للمعلمين

لا تقتصر فائدة منصة مدرستي على الطلاب فقط، بل يمكن للمعلمين إنشاء حساب على المنصة وتقديم المحتوى التعليمي للطلاب في جميع مناطق المملكة، حيث أن المنصة في الأصل كانت تستخدم في فترة الحظر للتعليم عن بعد حيث يقوم المعلمين بشرح الدروس والمقررات للطلبة في الفصول الافتراضية.

كما توفر المنصة خدمة غرف المعلمين لإجابة جميع استفسارات الطلاب، وغرف المناقشة من قبل المعلمين والطلاب والإجابة على أسئلة المعلم بكل سهولة.

بالإضافة إلى مختلف الأدوات والخدمات التي تقدمها منصة مدرستي مايكروسوفت فإنها تحتوي المنصة أيضاً على أكثر من 45 ألف محتوى تعليمي رقمي لمختلف الصفوف التعليمية، وتوفر لأولياء الأمور إمكانية التسجيل على المنصة من خلال التسجيل بحساب نور والبقاء على تواصل مع المستوى التعليمي للطالب ودرجاته.