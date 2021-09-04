وزير الداخلية السعودى: استقرار العراق سينعكس إيجابيا على المملكة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الداخلية السعودى، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، أن استقرار العراق سينعكس إيجابيا على المملكة، معبرا عن دعم الرياض للتعاون فى جميع المجالات مع بغداد من أجل تحقيق الاستقرار.





جاء هذا خلال لقاء ابن نايف مع رئيس مجلس النواب العراقى، محمد الحلبوسى، اليوم السبت، فى بغداد، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وقال الوزير السعودى: إن "استقرار العراق سينعكس إيجابيا على المملكة"، معبرا عن دعم المملكة السعودية، للعراق، بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز، والتعاون فى جميع المجالات من أجل تحقيق الاستقرار، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامى لرئيس مجلس النواب العراقى.

وتطرق اللقاء إلى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون فى المجال الأمنى ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين، وإدامة التنسيق فى المجالات كافة.

من جانبه، أكد الحلبوسى أهمية الإسراع فى تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، ودعم العراق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وقبل أيام، أكد وزير الخارجية السعودى، فيصل بن فرحان، أن السعودية مستمرة فى التنسيق مع العراق والدول الشريكة ضد خطط التطرف والإرهاب.

وقال الوزير: "نحرص على ترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة، وهو ما يتطلب استقرار العراق وربطه بعمقه العربى وجواره الإسلامى"، مشددا على دعم الرياض لجهود بغداد مع التحالف الدولى للتصدى لتنظيم "داعش".