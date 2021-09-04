الكاظمى: العراق فى مرحلة التعافى

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب فى المملكة الأردنية الهاشمية، عبد المنعم العودات، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، والتى وصلت مؤخرًا إلى مستوى عال من التعاون.





ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان أصدره المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء، إن الكاظمى أشاد "بدور الملك عبد الله الثانى بن الحسين فى تنمية هذه العلاقات، وقد تجلى ذلك فى حضوره الفاعل فى القمم الثلاثية، وأيضًا فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة". وأشار رئيس وزراء العراق إلى أن "توطيد العلاقات بين بغداد وعمان، ينعكس إيجابًا على استقرار المنطقة، فضلاً عن تحقيق الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية"، وحث البرلمانيين فى كلا البلدين على العمل من أجل تسهيل عملية التكامل الثنائى والإقليمى، التى شرعت بها الحكومتان العراقية والأردنية. وقال الكاظمى إن "العراق مر بظروف صعبة، وهو الآن فى مرحلة التعافى، والمضى باتجاه الوضع الطبيعى الذى يستحقه".

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