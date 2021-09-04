هولندا تحبط مؤامرة لتهريب 16 ألبانيًا إلى أوروبا على متن يخت

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الشرطة الملكية الهولندية "ماريشوسيه"، إن "السلطات اعتقلت اثنين من المواطنين الأوكرانيين، مساء أمس الجمعة، للاشتباه فى تهريبهما البشر"، لافتة إلى أن العملية تمت بمشاركة الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، وخفر السواحل.

فيما لم تكشف الشرطة الملكية الهولندية، وهى واحدة من قوتى الشرطة فى البلاد، التى تقود التحقيق، عن تفاصيل بشأن المكان الذى تم فيه ضبط اليخت.