ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان.. ميداليات جديدة للعرب في طوكيو

يواصل الرياضيون العرب تألقهم في بارالمبياد طوكيو 2020، حيث أضافوا اليوم الأحد، اليوم الحادي عشر للبطولة، عدد من الميداليات الجديدة، بينها ميداليتان ذهبيتان للمغرب، واحدة منها برقم قياسي.

فقد حقق المغربي أيوب صادني الميدالية الذهبية في سباق 400 متر/تي47 وسجل رقما قياسيا قدره 47:38 ثانية.

وحقق مواطنه زكريا الدرهم الذهبية في مسابقة دفع الجلة أف 33 وحل الجزائري كامل كرجينا أضاف فضية في مسابقة دفع الجلة أف 33.

وحل الجزائري عبد الكريم كراي ثانيا في مسابقة 1500 متر تي38/اي37، وأضاف ميدالية فضية لبلاده، بينما أضاف العراقي ويلدان النخيلاوي ميدالية برونزية في مسابقة رمح الرمح/ أف 41، وكذلك فعل الكويتي فيصل سرور في مسابقة دفع الجلة أف 61.

وبهذه النتائج ارتفع إجمالي الميداليات التي حصل عليها الرياضيون العرب في الألعاب البارالمبية في طوكيو إلى 56 ميدالية توزعت على النحو التالي:

تونس: 11

4 ذهبية و5 فضية و2 برونزية

الجزائر: 12

4 ذهبية و4 فضية و4 برونزية

الأردن: 5

4 ذهبية و1 برونزية

المغرب: 10

3 ذهبية و4 فضية و3 برونزية

الإمارات: 3

1 ذهبية و1 فضية و1 برونزية

مصر: 7

5 فضية و2 برونزية

العراق: 3

1 فضية و2 برونزية

الكويت: 2

1 فضية و1 برونزية

عمان والسعودية وقطر 1 برونزية لكل منها.