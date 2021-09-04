دعم برنامج ريف موعد صرف الدعم شهر سبتمبر 2021 reef.gov.sa والحد المانع للصرف

دعم برنامج ريف أحد أهم البرامج التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث لمعرفة موعد صرف دعم برنامج ريف لشهر سبتمبر 2021، ويتساءل المستفيدين من الدعم وكذالك الراغبين في التسجيل على البرنامج، عن الحد المانع للراتب التقاعدي للتمكن من صرف الدعم شهرياً، وقد أعلن البرنامج عن موعد صرف الدعم على أن يكون يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري، ونستعرض معكم متابعينا الأعزاء تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية، مع توضيح رابط التسجيل على برنامج ريف، ليتمكن الراغبين في التسجيل الدخول عليه مباشرةً واتباع الخطوات حتي تمام التسجيل، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها للمستفيدين.

الدخول على الموقع الإلكتروني “reef.gov.sa“.

الضغط على طلب الحصول على الدعم.

إدخال بيانات طالب الدعم.

الحصول على رمز التحقق من خلال رسالة على الجوال الذي تم تسجيل رقمه.

كتابة رمز التحقق.

النقر على حفظ لتظهر رسالة تم التسجيل بنجاح.

رابط التسجيل على برنامج ريفالحد المانع للراتب التقاعدي للحصول على دعم ريف

كان المعتمد في السابق أن يتم الصرف لدعم برنامج ريف للفئات التي لم يصل حد الراتب التقاعدي عن 6 آلاف ريال سعودي.

ولكن في 29/7/2021 أصدر البرنامج قرار برفع الحد المانع للصرف ليصل إلي 9 آلاف ريال سعودي.

وكان هذا القرار ضمن تخفيف العبء عن المستفيدين بعد الأضرار التي لحقت بهم بسبب فيروس كورونا.

فقد تأثرت العديد من المهن والحرف ومنها المزارعين بصورة كبيرة، نظراً لغلق العديد من الأسواق ووقف التبادل التجاري بين العديد من الدول.

يكون المتقدم على الدعم سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقة التنقل.

أن يكون من أصحاب المهن الزراعية المحددة بالبرنامج ويقوم بمباشرة مهام الزراعة بنفسه.

يدخل ضمن نطاق المنطقة الإدارية التي يشملها البرنامج.

ألا يقل عمر المتقدم على الدعم عن 21 عاماً.

عدم شغل أي وظيفة سواء بالقطاع العام أو الخاص.

تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة.

عدم تجاوز الحد المانع للصرف.

ألا تتجاوز مجموع المبالغ للدعم المباشر عن 54 ألاف ريال لعدد 3 برامج بحد أقصي.

أن يلتزم بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية والفنية التي يقرها البرنامج.

تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم صحيحة وكاملة.

أن يكون لدي المتقدم حساب بنكي مفعل باسمه ومعتمد لدي منصة التسجيل.

يتم رفع الطلب على المنصة الخاصة بالبرنامج بعد استكمال كافة الشروط.

حصول الآسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر بمعرفة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الشروط المطلوبة للقبول في الدعم