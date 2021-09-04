تسجيل دخول طالب منصة مدرستي madrasati 1443 عبر تطبيق توكلنا

يبحث الكثير من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل دخول طالب منصة مدرستي وتسجيل ولي الأمر على محرك البحث “جوجل”، وقد ازدادت عمليات البحث عن منصة مدرستي خلال الساعات القليلة الماضية بشكل كبير أكثر من المعتاد بسبب بداية العام الدراسي الجديد وفتح المنصة باب التسجيل أمام الطلاب وأولياء الأمور على الموقع الرسمي لها، وتقدم المنصة خدمات عديدة للطلاب حيث يُمكن للطالب متابعة دراسته عن بُعد ومتابعة كل الكورسات التعليمية ودروسه اليومية على الموقع بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الحضور في الحصص اليومية، ومن الجدير بالذكر أننا يُمكننا القول أن منصة مدرستي استطاعت وبنجاح أن تحل محل المدارس بعد إغلاقها من جانب وزارة التعليم السعودية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، ولأننا نهتم بالشأن التعليمي في المملكة السعودية نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” رابط وخطوات تسجيل الدخول لمنصة مدرستي كما وضحنا لكم في مقال آخر كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي لأولياء الأمور، فتابعونا.

تسجيل دخول طالب منصة مدرستي

هناك بعض الخطوات اللازمة لعملية تسجيل الطلاب في المنصة التعليمية مدرستي، نوضحها لكم كالتالي:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لتطبيق توكلنا ثم قم بتحميله.

ثم قم بتحميله. ثانياً قم بملأ الخانات مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً بعد الدخول إلى الصفحة الرسمية للموقع قم بالنقر على “حسابي”.

رابعاً قم بالضغط على “بيانات منصة مدرستي”.

خامساً استقبل كلمة السر على جوالك.

سادساً قم الآن بتسجيل الدخول.

رابط منصة مدرستي

قررت وزارة التعليم السعودية أن تعتمد على منصة مدرستي لتكون منصة تعليمية عن بُعد العام الماضي حتى تستكمل الدراسة بها ولا تقوم بتأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا، فالمنصة تستخدم أحدث الاساليب التكنولوجية في عرض محتواها على الطالب من أجل تسهيل وصول المعلومة إلى الطالب، وقد اعتمدت وزارة التعليم هذا العام الدراسي الجديد على منصة مدرستي في استقبال تسجيل الطلاب الجدد على المنصة.

نرجو أن يكون المقال قد اشتمل على كل المعلومات الخاصة بمنصة مدرستي، وفي حالة وجود أي استفسار أو سؤال قم بترك الأسئلة بالأسفل بالتعليقات وسنجيب عليها جميعاً