اليابان تستعد لتمديد الطوارئ فى طوكيو و3 مقاطعات أخرى لمكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت صحيفة "ماينيتشى" اليابانية، اليوم السبت، إلى أنه سيتم النظر فى تمديد الطوارئ فى 6 مقاطعات أخرى، من بينها المركزان الصناعيان "أوساكا وأيتشى"، بعد انتهاء حالة الطوارئ السارية حاليًا، يوم 12 سبتمبر الجارى.
كما أشارت "ماينيتشى"، إلى أن الطوارئ ستشمل إيباراكى وتوتشيجى وأوكاياما وهيروشيما، التى تدرس رفع حالة الطوارئ.
وقالت الصحيفة إن الحكومة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار فى هذا الشأن، فى حين تخضع 21 مقاطعة فى أنحاء اليابان، للطوارئ حاليا.
ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، سجلت العاصمة اليابانية اليوم 2.362 إصابة جديدة بكورونا، فيما انخفضت الحالات الخطيرة إلى 267 من 278 فى اليوم السابق. وعلى الرغم من تراجع عدد الإصابات نسبيًا، إلا أنها لا تزال مرتفعة نسبيًا.
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