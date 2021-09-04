جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، منذ قليل، قال إعلام شركة موانئ العراق إن "حريق الحفارة (أم قصر) بسيط وتحت سيطرة فرق الإطفاء"، مؤكدة أنه "لا وجود لخسائر بشرية".
وقال مسؤول قسم الإعلام والعلاقات فى الشركة، أنمار عبد المنعم الصافى: إن "سفينة الحفر العملاقة الحفارة (أم قصر) تعرضت إلى حريق عرضى، وقد تمت السيطرة عليه فى الحال، علمًا بأن الحريق كان عرضيًا ولم يتسبب بخسارة بشرية أو مادية كبرى، وهناك أضرار فى أخشاب أحد الغرف الموجودة فى السفينة فقط، الأمر الذى استدعى فرق الأطفاء الى الوصول بسرعة لمكان الحريق وإخماده والسيطرة عليه".
فيما أوضح معاون مدير عام الشركة، أحمد جاسم، أن "الحريق نشب فى غرفة رئيس المهندسين دون غيرها، وأن الأضرار كانت فى أثاث الغرفة فقط، ولم تسجل أى إصابات"، لافتًا إلى أن "المؤشرات الأولية للحادث تشير إلى أنه عرضى"، وأن إدارة الشركة فتحت تحقيقًا على الفور حول الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موانئ العراق: السيطرة على حريق ميناء أم قصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.