فيديو.. عناصر طالبان تعتدى على تظاهرة نسائية لحقوق المرأة فى كابول

جدة - نرمين السيد - وتبادل صحفيون مقطع فيديو لإمرأة تسيل الدماء من رأسها، فى أعقاب التظاهرات الاحتجاجية التى نظمتها نساء أفغانيات على مدار اليومين الماضيين فى كابول، التى تسيطر عليها طالبان، مظاهرة للدفاع عن حقوق المرأة والمطالبة بالمساواة والعدالة والديمقراطية.

ونظمت الناشطات الأفغانيات احتجاجات بالقرب من القصر الرئاسى الأفغانى، اليوم السبت، وحملن لافتات تحمل شعارات مثل: "لسنا نساء فى التسعينيات من العمر".

كما أظهرت لقطات فيديو أكثر من 12 امرأة أفغانية تواجهن قوات أمن مسلحة لحركة طالبان، مما أثار مشاحنات ساخنة، كما شوهدت نساء يعانين من أثار إطلاق غاز مسيل للدموع. وأكدت نساء آخريات تعرضهن للضرب.

وفى تغريدة عبر "تويتر"، نشر الصحفى الأفغانى زكى دريابى، مقطع فيديو للمشهد، وعلق عليه قائلاً: "يبدو أنه لم يعد مسموحًا باحتجاجات مدنية وسياسية".