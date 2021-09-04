طريقة تفعيل توكلنا للعمالة المنزلية وكيفية إضافة الأبناء والزوجة ، يعتبر من أكثر الموضوعات بحثا في هذه الفترة ، و يرجع السبب في ذلك إلى أهمية هذا التطبيق ، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا التي أودت بحياة الكثير من الأفراد إلى الهلاك ، حيث يعتبر هذا التطبيق من أوائل التطبيقات التي تهتم بالحالة الصحية للأفراد ، والعديد من الأمور الأخرى ، حيث يمكن تفعيله العمالة المنزلية ، و يمكن لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية إضافة الأبناء إلى التطبيق وكذلك الزوجة ، حيث يجعلهم ذلك قادرين على متابعة التقدم الدراسي للأبناء من خلال الإطلاع على نتائجهم والتواصل مع المدرسة والمدرسين من خلال منصة مدرستي الذي يتم تسجيل أولياء الأمور فيه بحساب توكلنا.

طريقة تفعيل توكلنا للعمالة المنزلية وكيفية إضافة الأبناء والزوجة

يمكن تسجيل العمالة المنزلية في تطبيق توكلنا بسهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الدخول علي تطبيق توكلنا في الصفحة الرئيسية أختر“تسجيل جديد”. تحديد نوع المستخدم من اختيارات مواطن أو مقيم أختر “مقيم”. إدخال رقم إقامة العامل المراد تسجيل دخوله. قم بإدخال تاريخ ميلاد العامل/العاملة باستخدام التقويم الهجري. الضغط علي موافقة على شروط وسياسيات الاستخدام الخاصة بالتطبيق. كتابة كلمة المرور للحساب مع مراعاة الآتي:

يجب ألا تقل عدد أحرف كلمة المرور عن 12 حرف.

تأكد من احتواء كلمة المرور على حرف انجليزي كبير واحد على الأقل.

تأكد أن تحتوي كلمة المرور على حرف انجليزي صغير واحد على الأقل.

أن تجمع كلمة المرور بين عدد من الأحرف الانجليزية الكبيرة والصغيرة.

أعد كتابة كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد على عدم وجود أي أخطاء كتابية.

8.قم بتفعيل إمكانية تحديد الموقع “GPS” حتى يتمكن التطبيق من تحديد موقع المنزل على الخريطة بدقة ، يتم التأكد من تحديد الموقع بدقة وأثناء تواجدك بالمنزل ، حيث أنه في حالة الخطأ لن تستطيع إعادة تعديل العنوان إلا بعد مرور 30 يوم.

9.كتابة بيانات الأسئلة المتعلقة بالصحة التي ستظهر لك على التطبيق.

10.اختيار أبدأ لإنهاء خطوات التسجيل للعمالة المنزلية والبدء في استخدام التطبيق وما يتيحه من خدمات.

11.بعد إتمام الخطوات السابقة يستطيع العامل الاستفادة من الخدمات المتاحة عبر تطبيق توكلنا.

كيفية إضافة الأبناء في توكلنا

يتم إضافة الأبناء إلى حساب توكلنا الخاص بولي الأمر وهو ما يمكنه من التسجيل لهم في منصة مدرستي للتعلم عن بعد ، ويمكنه أيضاً متابعة تقدمهم في الدراسة ومعرفة نتائجهم عبر منصة مدرستي ، ويمكن إضافة الأبناء من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع توكلنا.

تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول.

يتم كتابة رمز التحقق وهو عبارة عن صورة بها أرقام أو احرف ترسل علي جوال ولي الامر.

كتابة رمز التحقق المرسل إلى جوال ولي الأمر.

الدخول إلى تبويب المعلومات الخاصة بالحساب.

اختيار “حسابي”.

أختيار قائمة “أفراد الأسرة والمكفولين”.

الضغط على المربعات أعلى أسم كل ابن من الأبناء وتحديد اختياره.

اختيار “حفظ”.

الضغط علي علامة تأكيد الحفظ.

كيفية إضافة الزوجة في توكلنا

يمكن للمواطن في المملكة العربية السعودية من مستخدمي تطبيق توكلنا إضافة زوجته بسهولة إلى التطبيق والاستفادة بالخدمات المقدمة من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الموقع الرسمي لتوكلنا.

القيام بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية للمواطن أو رقم الإقامة للمقيم.

إدخال كلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول.

كتابة رمز التحقق الموجود في الصورة من أرقام أو احرف المرسل لولي الامر.

كتابة رمز التحقق المرسل إلي جوال ولي الامر.

الدخول إلى قائمة المعلومات الخاصة بالحساب.

اختيار أيقونة “حسابي”.

اختر قائمة “أفراد الأسرة والمكفولين”.

إدخال المعلومات المطلوبة عن الزوجة.

اختيار “حفظ”.

تظهر علامة تأكيد حفظ البيانات.

وفي نهاية مقالنا نكون قد قمنا بتوضيح أهمية تطبيق توكلنا ، وكيفية تسجيل العمالة المنزلية ، وكذلك الأبناء والزوجة ، ويمكن من هنا التعرف علي خصائص تطبيق توكلنا واهم مميزات التحديث الجديد كما اشرنا له من قبل في مقال سابق.