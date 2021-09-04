موعد مباراة سوريا والإمارات القادمة 07\09\2021 والقنوات الناقلة تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة سوريا والإمارات القادمة، والمقرر لها الثلاثاء القادم الموافق السابع من شهر سبتمبر الحالي 2021، وتأتي المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، يدخل منتخب سوريا اللقاء بلا أي رصيد من النقاط، بعد خسارته في أولى مبارياته بالتصفيات أمام منتخب إيران بهدف دون رد، لذلك لا بديل أمام المنتخب السوري سوى الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، حتى يبقي على آماله في حجز بطاقة التأهل لكأس العالم بقطر 2022، وكان المنتخب السوري قد قدم مباراة متوسطة المستوى أمام نظيره الإيراني في افتتاح مبارياته بالتصفيات، لكنه يسعى لتعديل وضعه عن طريق الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب الإمارات.
وفي المقابل يسعى منتخب الإمارات لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد أن تعادل في مباراته الأولى ضد منتخب لبنان ليتقاسم الفريقين النقاط ويحصل كل فريق على نقطة وحيدة، يسعى منتخب الإمارات بكل قوة نحو الفوز بالمباراة وتحقيق أول ثلاث نقاط مهمين، يمنحوا لاعبيه الثقة ودفعة قوية نحو تحقيق حلم الوصول إلى مونديال قطر 2022.موعد مباراة سوريا والإمارات
يفتح استاد الملك عبد الله الثاني بالأردن أبوابه لاستضافة مباراة سوريا ضد الإمارات القادمة، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 07\09\2021، وسوف تنطلق المباراة في التوقيتات التالية:
- 16:00:- الرابعة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.
- 17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- 18:00:- السادسة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.
- 19:00:- السابعة مساءً بتوقيت سوريا والسعودية والعراق.
- 20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
يرجح التاريخ كفة منتخب الإمارات بالفوز على منتخب سوريا حيث تقابل الفريقين في 12 لقاء وكانت الغلبة فيها للمنتخب الإماراتي، حيث جاءت النتائج كالتالي:
- فوز منتخب الإمارات في خمس مباريات.
- فوز منتخب سوريا في مبارتين.
- تعادل المنتخبين في خمس مباريات.
لم يتم إلى الآن تحديد القناة الناقلة للمباراة، لكن من المتوقع أن يتم نقل مباراة سوريا ضد الإمارات عبر شاشة قناة ssc7 الرياضية، وعند ورود أي معلومة مؤكدة بخصوص القناة الناقلة وملعق المباراة سنوافيكم بها في الحال.بطاقة مباراة سوريا ضد الإمارات القادمة
|المباراة
|سوريا – الإمارات
|البطولة
|الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء الموافق 07\09\2021 – السابعة بتوقيت سوريا – الثامنة بتوقيت الإمارات
|الملعب
|استاد الملك عبد الله الثاني بالأردن
|القنوات الناقلة
|ssc7 الرياضية
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة سوريا والإمارات القادمة، والمقرر لها الثلاثاء القادم الموافق السابع من شهر سبتمبر الحالي 2021، وتأتي المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، يدخل منتخب سوريا اللقاء بلا أي رصيد من النقاط، بعد خسارته في أولى مبارياته بالتصفيات أمام منتخب إيران بهدف دون رد، لذلك لا بديل أمام المنتخب السوري سوى الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، حتى يبقي على آماله في حجز بطاقة التأهل لكأس العالم بقطر 2022، وكان المنتخب السوري قد قدم مباراة متوسطة المستوى أمام نظيره الإيراني في افتتاح مبارياته بالتصفيات، لكنه يسعى لتعديل وضعه عن طريق الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب الإمارات.
وفي المقابل يسعى منتخب الإمارات لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد أن تعادل في مباراته الأولى ضد منتخب لبنان ليتقاسم الفريقين النقاط ويحصل كل فريق على نقطة وحيدة، يسعى منتخب الإمارات بكل قوة نحو الفوز بالمباراة وتحقيق أول ثلاث نقاط مهمين، يمنحوا لاعبيه الثقة ودفعة قوية نحو تحقيق حلم الوصول إلى مونديال قطر 2022.موعد مباراة سوريا والإمارات
يفتح استاد الملك عبد الله الثاني بالأردن أبوابه لاستضافة مباراة سوريا ضد الإمارات القادمة، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 07\09\2021، وسوف تنطلق المباراة في التوقيتات التالية:
- 16:00:- الرابعة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.
- 17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- 18:00:- السادسة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.
- 19:00:- السابعة مساءً بتوقيت سوريا والسعودية والعراق.
- 20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
يرجح التاريخ كفة منتخب الإمارات بالفوز على منتخب سوريا حيث تقابل الفريقين في 12 لقاء وكانت الغلبة فيها للمنتخب الإماراتي، حيث جاءت النتائج كالتالي:
- فوز منتخب الإمارات في خمس مباريات.
- فوز منتخب سوريا في مبارتين.
- تعادل المنتخبين في خمس مباريات.
لم يتم إلى الآن تحديد القناة الناقلة للمباراة، لكن من المتوقع أن يتم نقل مباراة سوريا ضد الإمارات عبر شاشة قناة ssc7 الرياضية، وعند ورود أي معلومة مؤكدة بخصوص القناة الناقلة وملعق المباراة سنوافيكم بها في الحال.بطاقة مباراة سوريا ضد الإمارات القادمة
|المباراة
|سوريا – الإمارات
|البطولة
|الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء الموافق 07\09\2021 – السابعة بتوقيت سوريا – الثامنة بتوقيت الإمارات
|الملعب
|استاد الملك عبد الله الثاني بالأردن
|القنوات الناقلة
|ssc7 الرياضية
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