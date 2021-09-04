العراق: اعتقال 9 أجانب دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، اليوم، قالت خلية الإعلام الأمنى التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، إن "قوات مشتركة من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنى تمكنت من اعتقال 9 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية مع شخص عراقى الجنسية بتهمة الدخول إلى الأراضى العراقية بطريقة غير قانونية".

وأوضحت الخلية الأمنية أن عملية الاعتقال تمت بعد نصب كمين محكم للمتهمين فى الطريق الذى يربط بين محافظة كركوك وقضاء طوزخورماتو شمالى بغداد، مضيفة أنه تم تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.