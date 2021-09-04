رئيس المجلس الرئاسى الليبى يأمر بوقف الاشتباكات فى طرابلس فورًا

جدة - نرمين السيد - أمر رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى، أمس الجمعة، جميع القوات التى اشتبكت أو فى حالة اشتباك فى العاصمة بالتوقف الفورى، والعودة إلى مقراتها وثكناتها دون تأخير مهما كانت الأسباب.





ووفقا لبيان أصدره المكتب الإعلامى للمجلس الرئاسى الليبى، وجه المنفى باتخاذ الإجراءات الفورية حيال القوات التى حدث بينها الاشتباكات، وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف والإبلاغ عن اى إجراء يتخذ. وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، كلف كذلك رئيس المجلس الرئاسى الليبى بفتح تحقيق فورى مع تلك القوات والمتسببين فى تلك الاشتباكات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددًا على جميع الوحدات العسكرية والأمنية بضرورة الانضباط، والتقيد بما يصدر من تعليمات وبيانات تحظر التحرك إلا بإذن مسبق ووفقاً للسياق المعمول به.

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