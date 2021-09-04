طالبان تتراجع عن إعلانها السيطرة على كامل بانجشير

جدة - نرمين السيد - تراجعت حركة طالبان المتشددة، اليوم السبت، عن إعلانها السابق بشأن السيطرة على كامل إقليم بانجشير، حيث تحدثت الحركة عن دخولها منطقتى عنابة وخنج فقط، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وردًا على إعلان طالبان بشأن السيطرة على وادى بانجشير، أكد زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أحمد مسعود، اليوم السبت، أنه "لن يتخلى أبداً عن القتال من أجل الحرية والعدالة"، نافيًا ما روجت له الحركة المتطرفة بشأن السيطرة على الإقليم الوحيد الذى بقى خارج سطوة الحركة لسنوات طويلة. وكانت عناصر من طالبان أطلقت النار فى سماء العاصمة الأفغانية كابول، احتفالا بمزاعم سيطرتهم على ولاية بانجشير، معقل "جبهة المقاومة الأفغانية"، فيما أودى الرصاص الطائش بحياة 17 شخصًا و41 مصابًا من مقاتلى الحركة.

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