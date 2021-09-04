إصابة 8 أشخاص بينهم حالة خطرة فى إطلاق نار شمال إيطاليا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، قالت محطة "راى" الإذاعية العامة، وعدد من الصحف اليومية، إن 8 أشخاص أصيبوا، مؤكدين خطورة إصابة أحدهم.
وبحسب التقارير، اعتقلت الشرطة الإيطالية شخصين اثنين بعد وقت قصير من الحادث، موضحة أن الأمر يتعلق بمشاجرة كبيرة بين مجموعتين من الاشخاص من كوسوفو.
فيما قال شاهد عيان للوكالة الإيطالية، إن "المشاجرة التى استخدمت فيها الكراسى ومقاعد الحانات، استمرت قرابة 10 دقائق".
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