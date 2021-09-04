بعد توقف سنوات.. الخطوط السويسرية تستأنف رحلاتها لشرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، السبت، أولى رحلات شركة الخطوط السويسرية "swiss air"، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من 5 سنوات، منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش نهاية أكتوبر 2015.
وتم استقبال الطائرة بمدافع المياه في مهبط المطار، وهو التقليد الدولي المتبع في افتتاح الخطوط الجديدة، أو إعادة استئناف الرحلات بعد فترة توقف.
وقالت مصادر مطلعة في مطار شرم الشيخ الدولي، إن الطائرة السويسرية كانت تحمل 62 راكبا قادمين من مطار جنيف الدولي. وتم استقبال الركاب في صالة الوصول الدولي بالهدايا والورود من قبل قسم "العلاقات العامة" بالمطار.
وأوضح مدير مطار شرم الشيخ الدولي، الطيار نبيل الملاح، أن تشغيل شركة "swiss air" إلى المطار، سيكون بواقع رحلة واحدة في الأسبوع.
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