صلاح ينضم لمنتخب "الفراعنة" قبل مواجهة الغابون

أعلن اتحاد الكرة المصري، يوم السبت، انضمام نجم المنتخب ونادي ليفربول، محمد صلاح، لمعسكر الفريق الوطني.

ونشر الاتحاد المصري تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: "وصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني إلى الغابون للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة معه في مواجهة الغابون غدا الأحد ضمن منافسة الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر".

ووصلت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم بقيادة حسام البدري مساء الجمعة، إلى الغابون على متن طائرة خاصة لمواجهة منتخبها.

وتقام المباراة بين مصر والغابون على ملعب فرانسفيل بالعاصمة ليبرفيل.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد اتخذت الشهر الماضي، قرارا يتعلق بمشاركة اللاعبين من الدول المصنفة في القائمة الحمراء لكورونا، مع منتخبات بلادهم الوطنية.

ووفق قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يتوجب على اللاعبين الذين سيسافرون إلى دول مدرجة على القائمة الحمراء لخوض مباريات دولية في سبتمبر المقبل، اتباع إجراءات الحجر الخاصة بجائحة "كوفيد-19"، ما سيحرم الأندية من جهودهم لعدة مباريات، الأمر الذي دفع الرابطة إلى منع سفر هؤلاء والالتحاق بمنتخباتهم الوطنية.

وقالت الرابطة في بيان على موقعها الرسمي: "قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على مضض ولكن بالإجماع، عدم تحرير اللاعبين للمباريات الدولية والتي تلعب في بلدان مدرجة على القائمة الحمراء في الشهر المقبل"، حسبما نقلت "آس" الإسبانية.

ومؤخرا، رفض نادي ليفربول السماح لصلاح بالانضمام لصفوف المنتخب المصري الذي يخوض مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تلقى خطابا رسميا من ليفربول "يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل"، مشيرا إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.

بينما كشف موقع "ليفربول إيكو"، أن "الريدز" راسل الاتحاد المصري، معربا عن موافقته على خوض صلاح المباراة الثانية ضد الغابون غير الواردة على اللائحة الحمراء.

وكان ليفربول قد رفض تحرير صلاح للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في ألعاب طوكيو الصيفية الأخيرة، والتي بلغ فيها منتخب "الفراعنة" الدور ربع النهائي قبل الخروج أمام البرازيل التي أحرزت اللقب لاحقا.