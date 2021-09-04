موعد نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2021 بالرقم القومي عبر exls.emis.gov.eg

نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2021، لقد انتهى اجمالي 10 آلاف طالب من أداء اختبارات القبول الخاصة بمدارس المتفوقين بعين شمس، حيث أن اختبار القبول قد بدأ منذ يوم 15 اغسطس وحتى نهاية الشهر الماضي، ومع بداية شهر سبتمبر الجاري، قد بدأ الكثير من الطلاب بالبحث عن نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2021، وذلك للتعرف على نتيجة القبول، إذا قد تم القبول في المدرسة ويتبقى الاختبارات النفسية والبدنية، أما أنه لم يتم قبولة في المدرسة، حيث ان المدرسة تقبل إجمالي 100 طالب فقط سنويًا للالتحاق بالصف الأول الثانوي بنظام المدارس الداخلية، ويكون ذلك إذا كان محل السكن الخاص بالطالب بعيدًا عن المدرسة.

نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2021

قبل الإعلان عن نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2021، لقد تم الاعلان من قبل المسؤولين عن بعض الشروط الحديثة التي يجب أن تتوافر في الطالب المتقدم، مثل:

ألا يزيد عمر الطالب في أول أكتوبر 2021 عن 18 عاما.

أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2021 في ذات العام.

ألا يقل مجموع الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة عن 252 درجة فأكثر بنسبة 90% بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

تسديد 50 جنيها للطلاب الراغبين في التقدم لأداء الامتحان المؤهل للالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية بنين بعين شمس.

تستلم الإدارات والمديريات التعليمية الإيصالات، وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.

صورة طبق الأصل من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بيان نجاح معتمد.

صورة من شهادة الميلاد.

عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب معتمدة على استمارة التقدم.

إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2021

ادخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم، اختر “مدرسة المتفوقين بنين بعين شمس” من الخيارات المتاحة أمامك داخل موقع الوزارة، قم بالضغط على “نتائج القبول”، ستظهر أمامك العديد من الخانات، قم بكتابة رقم الجلوس باللغة الانجليزية، بالاضافة إلى الرقم القومي باللغة الانجليزية ايضًا لسهولة الاستعلام، اضغط على كلمة “عرض النتيجة”، وستظهر لك النتيجة الخاصة بك في امتحان القدرات، و إذا كنت مقبول في المدرسة المتقدم لها أم لا.

تزايد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة القبول بمدراس المتفوقين في مصر، حيث أنهم قد تقدموا عليها منذ فترة ويتنظرون موعد إعلان النتائج، حيث يرغب بعض الطلاب في الالتحاق بهذه المدارس، ويمكن الحصول على النتائج الخاصة بها، عن طريق زيارة رابط رسمي محدد تابع لوزارة التربية والتعليم، ثم قيام الطالب بكتابة رقمه القومي بشكل صحيح.