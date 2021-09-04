ننشر موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 “ستيم” وخطوات الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين، من أكثر ما يشغل بال اكثر من 30 ألف طالب مصري في الصف الأول الثانوية في الوقت الحالي هو موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين، حيث قد بدأ العديد من الطلاب الحاصلين على اعلى من 98 بالمئة في الشهادة الاعدادية بالتقديم في مدارس المتفوقين عين شمس، ومدرسة ستيم للمتفوقين، والجدير بالذكر أن الطلاب الذي قد تم قبولهم بشكل مبدئي قد قاموا بدخول اختبار القدرات، والذي قد تمت إقامته منذ يوم 15 اغسطس وحتى يوم 31 اغسطس الماضي، على ان تصدر النتائج قبل يوم 15 سبتمبر الجاري، حيث أن تلك النتائج تؤهل الطلاب إلى الاختبارات البدنية والنفسية والتي تؤهلهم إلى دخول المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين

من المقرر ان يكون موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين مع بداية الأسبوع القادم، حيث قد صدرت بعض القرارات من قبل المسؤولين ان النتائج من المقرر أن تصدر للطلاب قبل يوم 5 سبتمبر القادم، أي قبل يوم الاحد القادم، وذلك لأخذ الوقت الكافي لانعقاد الاختبارات البدنية، والاختبارات النفسية لجميع الطلبة المتقدمين، بالاضافة إلى ذلك فإن المدرسة تقبل دُفعة مكونة من 500 طالب كل عام، ويتم اختيارهم بناءًا على نِسبة النجاح في اختبار القدرات والذي تم انعقادة في الايام الماضية، بالاضافة إلى محل السكن وايضًا درجات الطالب في الشهادة الاعدادية، وغيرها من التقييمات التي تحدد قبول الطالب في المدرسة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين

في الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين ومدارس ستيم، والخاص بوزارة التربية والتعليم .

ستظهر أمامك بعض الخيارات منها “مدرسة المتفوقين بنين بعين شمس، ومدرسة ستيم للمتفوقين”.

قم بالضغط على المدرسة التي تم التقديم وأداء اختبار القدرات بها.

ستظهر أمامك العديد من الخانات، قم بكتابة رقم الجلوس باللغة الانجليزية، بالاضافة إلى الرقم القومي باللغة الانجليزية ايضًا لسهولة الاستعلام.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”، وستظهر لك النتيجة الخاصة بك في امتحان القدرات، و إذا كنت مقبول في المدرسة المتقدم لها أم لا.

قدمنا لكم خطوات الاستعلام عن القبول بمدارس المتفوقين هذا العام والتي يبحث عنها آلاف الطلاب في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث يمكن الاستعلام بكل سهولة من المنزل عن طريق زيارة الرابط المحدد والتابع لوزارة التربية والتعليم في مصر، مع كتابة الرقم القومي للطالب ثم الضغط على عرض النتيجة مع التأكد من كتابة الرقم القومي باللغة الإنجليزية.

لا زال الطلاب يرغبون في معرفة موعد الإعلان عن نتائج القبول بمدارس المتفوقين والتي قد تقدم عليها آلاف الطلاب راغبين في الالتحاق بها، ولذلك هم يبحثون بشكل مستمر عن موعد ظهورها للتعرف عليه، ويرغبون أيضا في معرفة خطوات الاستعلام عن تلك النتائج بشكل الكتروني حيث أن وزارة التربية والتعليم قد أتاحت موقع محدد للتعرف عليها.