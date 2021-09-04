قائد المقاومة الأفغانية: لن أترك أبداً القتال

ووفقاً لموقع "العربية"، قال المتحدث باسم الجبهة والمسؤول عن العلاقات الخارجية فيها، على ميسم نظارى، بتغريدة على حسابه على تويتر"، إن "أحدث رسالة للزعيم الأفغانى أكدت على أنه لن يتخلى يوما عن القتال من أجل الحرية والعدالة".
كما نفى نزارى الذى يقيم حالياً فى الولايات المتحدة، سيطرة طالبان على الولاية الواقعة شمال شرق البلاد.
جاء ذلك بعدما أعلنت 3 مصادر من حركة طالبان، ليلة الجمعة، أنها سيطرت على كامل البلاد، إثر معارك ضارية فى بانجشير.
وكان أحد قادة طالبان قال لوكالة "رويترز": "نسيطر الآن على أفغانستان بأكملها.. لقد هزم مثيرو الشغب وبانجشير الآن تحت قيادتنا".
فيما أطلق عناصر الحركة النار فى سماء العاصمة الأفغانية كابول، احتفالا بسيطرتهم على ولاية بانجشير، معقل "جبهة المقاومة الأفغانية"، وأودى الرصاص الطائش بحياة 17 شخصًا و41 مصابًا من مقاتلى الحركة.
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