رئيس البرلمان العربى يلتقى مندوب الكويت بالجامعة العربية ويثمن جهود الصباح

جدة - نرمين السيد - ثمن صاحب الدكتور عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، الدور الكبير الذى تلعبه دولة الكويت على الساحة العربية والإقليمية والدولية من خلال الدبلوماسية الحكيمة، والسياسة الرشيدة والرصينة بقيادة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ودعم سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى العهد بدولة الكويت لمواجهة التحديات التى تجابه الأمة العربية .





جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربى مع السفير أحمد عبد الرحمن البكر، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية ، بحضور المستشار فلاح فهد فالح المطيرى، نائب المندوب الدائم لدولة الكويت وأعضاء المندوبية. وقال رئيس البرلمان العربى إن الكويت استطاعت بسياستها الدولية المعتدلة الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، على نحو مكن الكويت من لعب دور فاعل فى المنطقة، وأن تحظى بالتقدير والإحترام على المستوى الإقليمى والدولى. وأشاد رئيس البرلمان العربى بتجربة دولة الكويت الديمقراطية الرائدة فى ظل وجود مجلس الأمة الكويتى الذى يقوم بدور مهم وحيوى فى المحافل العربية والدولية.

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