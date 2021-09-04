زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال غربى الصين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، قال مركز شبكات الزلازل الصينى إن الزلزال وقع الساعة 9.54 صباح اليوم السبت، بتوقيت العاصمة بكين.

وأضاف أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 7 كيلومترات، عند ملتقى خط العرض 37.87 درجة شمالا وخط الطول 77.96 درجة شرقًا، بحسب مركز الزلازل، موضحًا أنه سبق الزلزال عدة هزات أرضية خفيفة فى أجزاء من ولايتى كاشجار وهوتان فى شينجيانغ، بدءًا من الصباح الباكر.

فيما أوضحت السلطات المحلية فى بيشان أنه لم تقع أى خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، فيما أرسلت فرقة الإطفاء فى كاشجار 37 مركبة و141 من رجال الإطفاء ورجال إنقاذ إلى مركز الزلزال.