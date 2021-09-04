«بلاد بنط» ترسل قوات لمساعدة جيش الصومال فى الحرب على إرهابيىّ الشباب

جدة - نرمين السيد - أعلن إقليم بلاد بنط الصومالى، شبه المستقل، أمس الجمعة، إرسال قوات إلى إقليم جلمدج المجاور لمساعدة الجيش هناك على طرد مقاتلى حركة الشباب الإرهابية من مدينة استراتيجية سيطروا عليها فى الشهر الماضى.





وكان مسلحون من حركة الشباب الإرهابية هاجموا قاعدة عسكرية فى مدينة عمارة فى جلمدج، الشهر الماضى، وسيطروا عليها بعد قتال ضد وحدات القوات الخاصة الحكومية، المعروفة باسم "دنب والدراويش".

وفى تصريحات لوكالة "رويترز"، أكد حاكم منطقة مدج فى إقليم بلاد بنط، عبد اللطيف موسى نورو سان يارى، إرسال قوات ذات خبرة لمحاربة الشباب فى إقليم جلمدج، ولم يذكر عددها.

وكثيرا ما تنفذ حركة الشباب الإرهابية هجمات بالأسلحة النارية والقنابل ضد أهداف عسكرية ومدنية على حد سواء، فى إطار محاربتها للحكومة ومحاولة السيطرة على البلاد لفرض تفسيرها الصارم للشريعة.

وتعد مدينة عمارة التى سيطرت عليها الحركة مؤخرًا، هى أحد أهم المدن الصومالية الاستراتيجية، خصوصًا أنها تقع على الطريق المؤدى إلى مدينة هرارديرى الساحلية، وهى معقل آخر للحركة المتطرفة.