واشنطن: لا يمكن أن ننتظر طهران إلى الأبد لاستئناف مفاوضات النووى

جدة - نرمين السيد - حذر المبعوث الأمريكى إلى إيران، روبرت مالى، اليوم السبت، من مواصلة طهران تقدمها النووى، مؤكدًا أن ذلك سيعيق العودة إلى الاتفاق النووى.



جدة - نرمين السيد - حذر المبعوث الأمريكى إلى إيران، روبرت مالى، اليوم السبت، من مواصلة طهران تقدمها النووى، مؤكدًا أن ذلك سيعيق العودة إلى الاتفاق النووى. وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، قال المبعوث الأمريكى إلى إيران: "لا يمكن أن ننتظر طهران إلى الأبد لاستئناف مفاوضات النووى".

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