فيديو لتلميذ يحرج بوتن.. والرئيس يشيد بذكائه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتلميذ يصحح للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، معلومة تاريخية.
وأظهر الفيديو الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وهو يتحدث لمجموعة من الطلاب في مدرسة بمدينة فلاديفوستوك، الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
وخلال حديثه، أشار بوتن إلى أن القيصر الروسي بطرس الأكبر، قاتل في حرب السنوات السبع، إلا أن تلميذا طلب التصحيح لافتا إلى أن القيصر لم يقاتل في تلك الحرب، وإنما بحرب الشمال العظمى، التي دامت 21 عاما.
وحسبما ذكر موقع "موسكو تايمز" المتخصص بالشأن الروسي، فإن الطالب نيكانور تولستيك هو الذي صحح المعلومة للرئيس الروسي.
ووفق الموقع فإن بوتن رفض أن يوجه للطالب أي توبيخ، ووجه بألا يتعرض لأي عقوبة من جانب إدارة المدرسة، وأنه فخور بوجود شباب يعرفون تاريخ وطنهم جيدا.
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