منصة مدرستي التعليمية madrasati رابط تسجيل دخول مدرستي للتعليم عن بعد 1443

ننشر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية madrasati الرسمي من وزارة التعليم عام من أجل تسجيل دخول الحساب الشخصي في منصة مدرستي الصفحة الرئيسية بواسطة تعبئة حساب مايكروسوفت للكادر التعليمي “قادة المدارس والمعلمين والمعلمات” والطلاب والطالبات، كما يتم تسجيل الدخول إلى المنصة منصة مدرستي الرئيسية لولي الأمر والإداريين عن طريق تعبئة بيانات نظام نور لولي الأمر 1443، ويجب العلم أنه في حال الرغبة في الحصول على كلمة المرور للقائد أو الطالب أو المعلم، فيتم ذلك عن طريق تطبيق توكلنا أو من خلال توكلنا ويب، ومن خلال المقال يمكنكم الحصول على رابط التسجيل في منصة مدرستي 1443، والإطلاع على خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي جديد للطالب أو لولي الأمر، بالإضافة إلى إمكانية التعرف أيضاً على خطوات تحميل ماين كرافت التعليمي ضمن مسابقة مدرستي تبرمج.

رابط تسجيل منصة مدرستي التعليمية madrasati

تتيح منصة مدرستي للتعليم عن بُعد إمكانية تسجيل الدخول لكافة منسوبي العملية التعليمية والمستفيدين منه (قادة المدارس – المعلمين – الطلاب – الإداريين – ولي الأمر)، فهي منصة إلكترونية تعليمية يتم من خلالها الحصول على كافة الخدمات التعليمية من خلال أدوات تعليمية إلكترونية، ويتم الحصول على حساب منصة مدرستي عن طريق تطبيق توكلنا لكافة المستفيدين في نظام نور التعليمي، وسوف يظهر في حساب توكلنا لولي الأمر قائمة تتضمن حسابات الأبناء كتابعين.

ومن ثم يقوم ولي الأمر بالنقر على الأيقونة في المربع بجانب اسم المستخدم للابن المطلوب أو تحديد الكل، ليتم إرسال الرقم السري للحساب الشخصي على الهاتف الجوال المسجل في توكلنا والمرتبط بمنصة أبشر، كما يمكن لأولياء الأمور تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عن طريق تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمين في نظام نور 1443.

كما تتيح منصة مدرستي إمكانية تعديل بيانات المستخدم الشخصية عن طريق الدخول إلى المنصة منصة مدرستي الصفحة الرئيسية التي من خلالها يمكنك الوصول إلى الصفحة الخاصة بتعديل البيانات وهي رقم الجوال والبريد الإلكتروني وبيانات الاسم ورقم الهوية، وذلك بالرجوع إلى قائد المدرسة “الخدمات التعليمية”، ويمكنكم الدخول إلى المنصة من خلال اتباع رابط منصة مدرستي التعليمية madrasati الصفحة الرئيسية الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول (madrasati sa) الرسمي.

طريقة تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي التعليمية

يتم تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي التعليمية لولي الأمر أو الطالب بمراحل التعليم العام من خلال الدخول أولاً على منصة مدرستي العودة للمدارس، ومن يرغب في التعرف على خطوات تسجيل منصة مدرستي حساب جديد 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على رابط منصة مدرستي madrasati الرسمي المرفق بالمقال. الدخول إلى منصة العودة إلى المدارس. في أعلى الصفحة، قم بالنقر على أيقونة “تسجيل جديد”. تعبئة البيانات الأساسية وهي رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ورقم الجوال، ثم النقر على “تحقق”. سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال تحتوي على كود التحقق من البيانات الأساسية. قم بتعبئة الكود ثم أنقر على “تحقق”.

وسيتم الانتقال إلى الخطوة الأخيرة وهي تأكيد الحساب، حيث تظهر رسالة تفيد بإمكانية التمتع بمنصة مدرستي ومنتجات مايكروسوفت إلى جانب أدوات الفصل الدراسي الإضافية، كما تجد معلومات الدخول إلى منصة مدرستي (اسم المستخدم – كلمة المرور)، قم بالاحتفاظ بهذه البيانات، ومن يرغب في الإطلاع على خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية madrasati جديد 1443، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

خدمة أولوية حجز موعد لقاح للطلاب

أعلن الحساب الرسمي لتوكلنا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن خطوات استخدام خدمة أولوية حجز موعد لتلقي الجرعتين من لقاح كورونا، وقد تم التنويه من جانب الوزارة عن أن للطلاب والطالبات أولوية حجز موعد عبر تطبيق توكلنا، فلا تتأخر عن زملائك في المدرسة.

ويتم الحصول على خدمة أولوية الحجز من خلال الدخول إلى حسابك في توكلنا، ثم من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا، ثم أنقر على أولوية حجز موعد للبحث عن أقرب موعد أو اختر المركز المناسب لك، وسيظهر أمامك نافذة منبثقة للتأكيد، انقر على تأكيد، وسيتم الحجز بصورة تلقائية في أقرب مركز وفقاً لموقعك الحالي.

طريقة استخراج بيانات مدرستي من توكلنا ويب

يمكنكم استرجاع أو استخراج بيانات منصة مدرستي التعليمية في حال وجود حساب مسبق على المنصة التعليمية من خلال الدخول إلى تطبيق توكلنا أو موقع توكلنا ويب الإلكتروني، ثم النقر على أيقونة الخدمات، ثم النزول لأسفل حتى تجد أيقونة خدمات التعليم، قم بالنقر على “بيانات منصة مدرستي”، وسيظهر أمامك اسم المستفيد والتابعين له.

تنويه هام: عند الرغبة في إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي لطالب مستجد في الصف الأول الابتدائي أو لطفل في منصة روضتي التعليمية من جانب ولي الأمر، ولا يظهر حساب الابن أو البنت في تطبيق توكلنا، فيجب التأكد من إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا لولي الأمر أولاً، وذلك لكي يتمكن من عرض بيانات منصة مدرستي التعليمية لهم، ومن ثم استخدامها في تسجيل دخول مدرستي.

وفي حال عدم ظهور بيانات للأبناء أو البنات في توكلنا رغم إضافتهم ضمن أفراد الأسرة، فهذا يعني أن منصة مدرستي التعليمية madrasati لم ترسل بياناتهم إلى توكلنا، وهنا عليك التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي، ويمكنكم من خلال توكلنا استعادة كلمة المرور لقائد المدرسة أو الطالب أو ولي الأمر، ومن يرغب في الإطلاع على خطوات استرجاع بيانات منصة مدرستي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

آلية الحصول على حساب منصة مدرستي التعليمية madrasati

أعلنت وزارة التعليم عام عن آلية الحصول على حساب منصة مدرستي تسجيل الدخول لاستخدام البريد الإلكتروني وخدمات برنامج أوفيس 365 وبرنامج ماين كرافت التعليمي بمدارس التعليم الأهلي والعالمي، حيث تتمثل خطوات الحصول على الحساب في التالي:

دخول منصة العودة إلى المدارس الإلكترونية (backtoschool.sa).

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول” أعلى يسار الشاشة.

تعبئة رقم الهوية أو رقم الإقامة ورقم الهاتف الجوال.

كتابة كود التحقق المرسل إلى جوال ولي الأمر.

سوف تصلك رسالة تفيد بأن عملية التسجيل تمت بنجاح، ويمكنك الحصول الآن على البريد الإلكتروني وبرنامج أوفيس وبرنامج ماين كرافت التعليمي.

في حال الدخول لأول مرة على الخدمات التعليمية، سوف يطلب منك تغيير كلمة المرور.

يتم التواصل مع الدعم الفني في حال وجود أي مشكلة أو استفسار عن طريق الاتصال بالرقم الموحد (920033988).

طريقة تغيير كلمة المرور لمنصة مدرستي

تتيح منصة مدرستي التعليمية إمكانية تغيير كلمة المرور للحساب الشخصي للمستفيد من خلال دخول حساب المستخدم في منصة مدرستي واتباع الخطوات التالية:

من القائمة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة أوفيس 365. النقر على الإعدادات الموجودة في أعلى الصفحة بجانب اسم المستخدم. ستظهر قائمة تتضمن خيار تغيير كلمة المرور أنقر عليها. سيتم التحويل إلى الصفحة التي من خلالها يمكنك تغيير كلمة المرور. قم بتعبئة كلمة المرور القديمة، وكتابة كلمة المرور الجديدة التي ترغب في إنشائها وتأكيدها. النقر على أيقونة إرسال، وسيتم تحديث كلمة مرور مدرستي التعليمية، ويمكنكم الإطلاع على الخطوات من خلال الفيديو التالي:

منصة مدرستي التعليمية madrasati روضتي

تم إضافة أيقونة روضتي الخاصة بمرحلة رياض الأطفال ضمن الصفحة الرئيسية الخاصة بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من قبل وزارة التعليم عام، ويتم الدخول إلى منصة روضتي للتعليم عن بعد الرقمية عن طريق تعبئة حساب مايكروسوفت لأطفال روضتي، فمن يرغب في الدخول إلى منصة روضتي التعليمية الافتراضية يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي المرفق.

منصة مدرستي التعليمية madrasati

تعتبر منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية هي بداية مرحلة جديدة للتعلم الممتع ومواكبة التطور التقني في الحصول على المعرفة والتعلم وتنمية المهارات ومتابعة التقدم الدراسي، وذلك لاحتوائها على العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي يحتاج إليها منسوبي العملية التعليمية، فهي تحتوي على المقررات الدراسية والجداول المدرسية والفصول الافتراضية وبنوك الأسئلة.

ويتم من خلالها إسناد الواجبات الإلكترونية والاختبارات الإلكترونية والمسارات التعليمية التي تعمل على تلبية الفروق الفردية بين الطلبة، كما تحتوي على بنك الإثراءات التعليمية وساحات للنقاش والتخطيط الإلكتروني للمعلمين وغرف المعلمين للإجابة على استفسارات الطلاب، والاستبيانات الإلكترونية ومنظومة التقارير والمؤشرات.

مراحل مسابقة مدرستي تبرمج

وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من جانب وزارة التعليم بشأن مراحل مسابقة مدرستي تبرمج 1442، فإن المرحلة الأولى من المسابقة تم تفعيلها اعتباراً من تاريخ 8 شعبان 1442هـ وتستمر حتى يوم الخميس بتاريخ 26 شعبان 1442هـ، ويشارك بهذه المرحلة إدارات التعليم والمدارس والمعلمين والمعلمات.

وتكون المهمة خلال المرحلة الأولى من المسابقة هي تفعيل ساعة برمجة بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي، وذلك عن طريق استخدام اللبنات أو المركبات البرمجية “البلوكس” أو عن طريق الكتابة بلغة البايثون لأداء المهام المطلوبة في برنامج مدرستي ماين كرافت التعليمي.

أما عن المرحلة الثانية للمسابقة (التصميم الإبداعي بواسطة برنامج ماين كرافت الإصدار التعليمي Minecraft)، وسيتم تحديد موعد بدء المسابقة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم 1443هـ، ويشارك بهذه المرحلة المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات.

شرح تحميل ماين كرافت التعليمي “فيديو”

تم الإيضاح من قبل وزارة التعليم أنه يجب تنزيل ماين كرافت البرنامج التعليمي لأداء المهام المطلوبة من خلال البرنامج، وإكمال كافة المهام للحصول على شهادة ماين كرافت أو شهادة ساعة برمجة وطباعتها، ويتم تنزيل لعبة ماين كرافت التعليمية عن طريق موقع العودة إلى المدارس الإلكتروني أو من خلال الموقع الرسمي للبرنامج التعليمي.

ويمكنكم الحصول على رابط تحميل ماين كرافت التعليمية، إلى جانب معرفة طريقة تنزيل ماينكرافت Minecraft Education Edition بطريقة يسيرة للحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

ومن خلال موقع ثقفني يمكنكم الإطلاع والتعرف على الخطة الزمنية للمدة المتبقية من العام الدراسي الجاري أو خطة التقويم الدراسي بعد التعديل بأمر ملكي، كما يمكنكم التعرف أيضاً على إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وكذلك إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية ومواعيد الاختبارات النهائية.

مسابقة مدرستي تبرمج الرقمية

أطلقت وزارة التعليم مسابقة مدرستي تبرمج ومهمة المرحلة الأولى منها هي تفعيل “ساعة برمجة” وهي مبادرة عالمية من أجل تعزيز ونشر العلوم الخاصة بالحاسوب اعتباراً من أنشطة البرمجة لمدة ساعة واحدة، وحتى التوسع في كافة أنواع المبادرات المجتمعية.

والمقصود بتفعيل مبادرة ساعة برمجة لطلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات التعليم العام وأولياء الأمور هو استخدام اللبنات البرمجية “البلوكس” أو عن طريق الكتابة مباشرةً بلغة البايثون لأداء المهام المطلوبة في برنامج ماين كرافت التعليمي.

وعند تعذر التفعيل بواسطة البرنامج لأداء المهام المطلوبة في نشاط برنامج ماينكرافت الخاص بساعة برمجة الموجودة بموقع ماين كرافت الإلكتروني، وذلك باستخدام الآلية الموضحة بالدليل المتعلق بمسابقة مدرستي تبرمج 1443.

اختبارات منصة مدرستي عن بعد

بدأت اختبارات نهاية العام الدراسي أو الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 13 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 1 رمضان 1442هـ، حيث بدأت اختبارات المرحلة الابتدائية بداية من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي من الساعة الثالثة وحتى الخامسة عصراً عبر منصة مدرستي للاختبارات دون وجود أي مشاكل أو صعوبات.

ووفقاً لمواعيد الاختبارات التي تم تحديدها من قبل الوزارة بناءً على الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه-، فسوف تبدأ اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 18 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 6 رمضان 1442هـ.

ويجب على الطلاب والطالبات الالتزام بدخول الحصص في الموعد المحدد رسمياً من جانب الوزارة، ودخول قاعة الاختبار الافتراضية عن طريق برنامج مايكروسوفت تيمز في التوقيت المحدد للاختبار، وفي حال مواجهة أي طالب مشاكل أو صعوبات عند دخول الاختبار في منصة مدرستي التعليمية madrasati 1443، فيجب الاتصال على إدارة المدرسة التابع لها للمساعدة في حل المشكلة.

طريقة إثبات الحضور على منصة مدرستي للطلاب 1443