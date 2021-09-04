“ترصد+” تحديث جديد لتطبيق ترصد بلس moh.gov.om إظهار بيانات وحالة التحصين

تحديث جديد لتطبيق ترصد بلس الصحي الذي قامت وزارة الصحة في سلطنة عمان بإطلاقه في العام الماضي وذلك لبيان حالات الإصابات اليومية من فيروس كرونا، وأماكن ظهور وانتشار الفيروس وذل ليقوم المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع ما تقوم وزارة الصحة بإملائه عليهم، وقد وردت عدد من الشكاوى من المواطنين بما استدعى الوزارة بعمل تحديث بالطلبات المرجوة من التطبيق.

موقع وزارة الصحة في سلطنة عمان

وتقوم وزارة الصحة في السلطنة بالعديد من الجهود العظيمة في العمل العام وخاصة بعد ظهور فيروس كرونا المستحدث، حيث ارتفعت أعداد الإصابات اليومية في السلطنة وفي جميع أنحاء العالم بما استدعى اتخاذ العديد من التدابير من وزارة الصحة في كل دولة وأيضا وزارة الداخلية، وكانت خطة وزارة الصحة في منذ ظهور كوفيد 19 كالتالي:

الاتفاق مع وزارة الداخلية لعزل الأماكن التي ترتفع فيها الإصابات اليومية من الفيروس.

تطوير قطاع الصحة وتطوير غرف العناية المركزة في جميع المؤسسات الصحية في جميع محافظات السلطنة.

تقوم باستقبال البلاغات بالإصابات اليومية لحصر أعداد الإصابات والوفيات وعمل خط بياني لاتجاه الفيروس في السلطنة.

تطوير الرعاية الصحية بشل كبير وتوفير أجهزة التنفس الصناعي.

كما قامت الوزارة باستيراد أنواع متعددة من اللقاحات وعمل جدول محدد لأوليات التطعيم.

تم تعميم التطعي ليشمل أيضا طلاب المدارس بما أدى لانخفاض الإصابات اليومية بشكل كبير.

قامت الوزارة بتوفير التطبيقات والمواقع والمنصات التي يتم من خلالها حجز لقاح كرونا والاستعلام عن الإصابات.

تحديث جديد لتطبيق ترصد بلس

يعتبر إطلاق تطبيق ترصد بلس من أهم التطبيقات التي تم إطلاقها، حيث يكون وظيفته هي بيان حالات التحصين وبيانات المحصنين، وذلك حرصا على صحة المواطنين وتيسيرا على المواطن وأيضا الجهات الرسمية بالسلطنة والاطقم الطبية على استظهار البيانات اللازمة، كما يون من الهام استظهار بيانات الطلاب في مطلع وانطلاق العام الدراسي الجديد للتأكد من الحصول على اللقاح، وقامت وزارة الصحة بالإعلان عبر الموقع الخاص بها على تويتر بالتحديث الجديد في التطبيق والذي جاء كالتالي: