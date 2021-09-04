تسجيل وظائف الدفاع المدني jobs.sa على منصة ابشر توظيف “رتبة جندي” جميع المؤهلات

تسجيل وظائف الدفاع المدني jobs.sa عبر المنصة الإلكترونية الأولى بالمملكة للتوظيف، منصة ابشر الإلكترونية، وذلك بعد قيام إدارة الدفاع المدني اليوم السبت بالإعلان عن فتح باب التقديم والتسجيل في وظائف الدفاع المدني برتبة جندي للتطوع حسب الشروط الضوابط المقررة مسبقا والتي تحكم العمل العسكري في مؤسسات المملكة.

وظائف منصة أبشر توظيف 1443

حيث تم الإعلان منذ حوالي أسبوع عن موعد فتح باب التقديم والتسجيل في وظائف الدفاع المدني، إلا أن الإدارة العامة قامت بتأجيل الموعد لظروف لم تفصح عنها، وتم اليوم السبت 27 من شهر المحرم الموافق الرابع من سبتمبر آب 2021 بفتح باب التسجيل من جديد عبر بوابة ابشر للتوظيف، والتي يتم من خلالها الإعلان عن العديد من الوظائف في القطاع الحكومي وأيضا يتم تسجيل طلبات العمل أيضا مع إرفاق الشهادات والبيانات المطلوبة من خلال عمل حساب شخصي للجميع على المنصة.

منصة ابشر الإلكترونية

هي المنصة التوظيفية الأولى في المملكة، والتي تتبع النظام الحكومي لهيئات ومؤسسات المملكة لتقديم الطلبات الخاصة بتوظيف السعوديين وأيضا يتم تقديم طلبات المقيمين في العمل أو تجديد الإقامة أو الحجز في الحصول على لقاح كرونا، وهي منصة شاملة، يتم فيها تسجيل جميع المقيمين بالمملكة، كما يتم أيضا تسجيل القادمين غليها والراغبين في التسجيل في الزيارة، ويتم أيضا استقبال طلبات الوظائف من الخريجين والبطالة ليتم دراستها بالتشارك في قاعدة البيانات العامة لجميع المؤسسات، وأيضا وزارة الداخلية السعودية.

تسجيل وتقديم وظائف الدفاع المدني

أعلن الإدارة العامة للدفاع المدني عبر المنصة الإلكترونية المخصصة أنها ترغب في توظيف عمل تطوعي في رتبة جندي في الدفاع المدني، وتم وضع عدد من الشروط الواجب انطباقها على المتقدمين كما تم وضع 9 التزامات عليهم بالحضور إلى التدريبات والالتزام بكافة القوانين المقررة، ومن أهم الشروط:

أن يكون سعودي الجنسية.

يكون أيضا لائقا طبيا.

يتم انطباق شروط النزاهة والسجل الجنائي النظيف.

يكون العمر لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60.

لا يتعارض العمل الأساسي مع العمل التطوعي.

يتم حضور الدورات التدريبية المقررة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع.

يكون فترة التطوع لا تقل عن عام واحد.