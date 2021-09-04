الفلبين ترفع الحظر المفروض بسبب كورونا على المسافرين القادمين من 10 دول

قال هاري روك المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية اليوم السبت إن الرئيس رودريجو دوتيرتي سيرفع يوم الاثنين الحظر المفروض على المسافرين القادمين من عشر دول من بينها دولة الإمارات وسلطنة عمان والهند وإندونيسيا.

وفُرض هذا الحظر في أبريل نيسان ثم تم توسيعه ليشمل دولا أخرى في يوليو تموز لمنع انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى.

وقال روك في بيان إنه سيتعين على المسافرين القادمين من الإمارات وسلطنة عمان والهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا ونيبال وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا البقاء14 يوما في الحجر الصحي عند الوصول.