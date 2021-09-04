الفلبين ترفع الحظر المفروض على القادمين من 10 دول بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، هارى روك، اليوم السبت، قرار الرئيس رودريجو دوتيرتى برفع الحظر المفروض على المسافرين القادمين من عشر دول من بينها الإمارات وسلطنة عمان والهند وإندونيسيا، وذلك اعتبارًا من الإثنين المقبل.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال روك فى بيان له، إنه سيتعين على المسافرين القادمين من 10 دول من بينها الإمارات وسلطنة عمان والهند وباكستان وبنجلاديش وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا البقاء 14 يومًا فى الحجر الصحى عند الوصول. وكانت الفلبين فرضت هذا الحظر منذ أبريل الماضى، ثم وسعته ليشمل دولاً أخرى فى يوليو، فى إجراءات تهدف إلى منع انتشار متحور دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا.

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