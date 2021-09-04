الجيش النيجيرى : استسلام 6 آلاف من بوكو حرام شمال شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية تأكيد المتحدث باسم القوات المسلحة النيجيرية استسلام أكثر من 5.890 إرهابيا بينهم قياديون، سلموا أنفسهم مع عائلاتهم، شمال شرقى البلاد.
وأشار الجيش النيجيرى إلى أن الاستسلام الجماعى للمسلحين يأتى نتيجة للعمليات التى شنتها القوات المسلحة النيجيرية منذ 12 أغسطس، وحتى 2 سبتمبر الجارى على أراضى البلاد، التى تمكن الجيش خلالها من مصادرة كميات من الأسلحة، واعتقال عديد من العناصر المسلحة.
جدير بالذكر، أن الجيش النيجيرى أعلن مؤخرا، القضاء على 48 عنصرا إرهابيا من تنظيم بوكو حرام الإرهابى شمال شرق البلاد.
وأوضح نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية برنارد أونيوكو، فى تصريح صحفى، أن الجيش نفذ عمليات ضد مسلحى التنظيم بمحافظة بورنو خلال الأيام الماضية، تم خلالها القضاء على 48 إرهابياً من التنظيم وإصابة وفرار آخرين منهم، إضافة إلى القبض على 20 قيادياً، واستسلام 565 آخرين.
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