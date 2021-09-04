الأمم المتحدة: تضرر 88 ألف شخص بسبب الفيضانات فى السودان

جدة - نرمين السيد - كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أمس الجمعة، عن تضرر أكثر من 88 ألف شخص فى السودان بسبب الأمطار الاستوائية والفيضانات الموسمية خلال العام الجارى 2021، والتى أسفرت عن تدمير 17 ألفًا و500 منزل، جزئيًا أو كليًا.





ووفقًا للبيان الذى أوردته وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قال مكتب الأمم المتحدة إن المتضررين موزعين فى 13 ولاية من إجمالى 18 ولاية فى البلاد، موضحًا أن معظم الأسر المتضررة اضطرت للبقاء مع أقاربها أو اللجوء فى مبانى حكومية. ولم يشر مكتب الأمم المتحدة إلى عدد الوفيات جراء فيضانات السودان، والذى يبلغ 48 شخصًا وفقا لأحدث حصيلة رسمية فى 20 من أغسطس الماضى. وكان موسم الأمطار بدأ فى السودان العام الجارى فى يونيو الماضى، ويمتد حتى أكتوبر المقبل.

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