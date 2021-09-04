كشفت وسائل إعلام مصرية، تفاصيل تتعلق بالقبض على شبكة دعارة متخصصة باستقطاب القاصرات، للعمل على مركب في الجيزة.
وحسبما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، فإن تحريات مباحث الآداب، رصدت شبكة تعمل في أعمال غير أخلاقية داخل مركب على كورنيش النيل في الجيزة.
ووفق الصحيفة فإن زعيمة الشبكة تولت مهمة استدراج فتيات قاصرات لممارسة الرذيلة مع أثرياء لقاء حصولهن على مبالغ مالية.
وقررت النيابة العامة حبس زعيمة الشبكة والفتيات اللواتي ألقي القبض عليهم في المركب، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ووجهت تهمة تكوين شبكة دعارة واستقطاب القاصرات للأعمال المنافية للآداب لزعيمة الشبكة، بينما اتهمت الفتيات ممارسة الدعارة.
وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، واستجوبت المتهمة الرئيسية وشبكتها، واعترفت عضوات الشبكة بتفاصيل الجريمة وأنهن يمارسن تلك الأعمال منذ عدة أشهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفكيك شبكة دعارة في مصر.. قاصرات وأعمال منافية للآداب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.