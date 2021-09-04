رابط تقديم الدفاع المدني 1443: فتح القبول والتسجيل بوظائف مديرية الدفاع المدني جندي وسلم الرواتب

تقديم الدفاع المدني ، نُسلط الضوء خلال هذا المقال على كافة التفاصيل التي تخص التقديم على وظائف الدفاع المدني 1443 ، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء استقبال طلبات تقديم الدفاع المدني رتبة جندي للرجال اليوم السبت الموافق 27-1-1443. وذلك وفقاً لشروط وضوابط مُعلنة وسنتعرف عليها أدناه، فيما سنرفق لكم رابط أبشر للتوظيف من أجل إتمام عملية تقديم الدفاع المدني 1443 ، والتعرف بـ سلم رواتب الدفاع المدني جندي مع البدلات.

تقديم الدفاع المدني

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن موعد التقديم على وظائف الدفاع المدني ١٤٤٣ يبدأ من يوم 27-1-1443 إلى أن تنتهي عمليات تقديم الدفاع المدني يوم 1-2-1443، ونوضح لكم الآن شروط القبول بالمديرية العامة للدفاع المدني رتبة جندي كما جاءت ضمن الإعلان الصادر عن فتح عمليات القبول والتسجيل بالدفاع المدني السعودي.

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي وظائف الدفاع المدني 1443: جندي فني تصوير – جندي فني إنشاءات – جندي فني صيانة آليات – جندي فني صيانة منشآت – جندي فني اتصالات وإلكترونيات – جندي فني حاسب آلي – جندي إطفاء وإنقاذ – جندي قائد ومشغل آليات – جندي مفتش سلامة – جندي منسق عمليات – جندي مسعف – جندي إداري – جندي فني موسيقى.

شروط القبول في الدفاع المدني جندي 1443

شروط التقديم في الدفاع المدني 1443 رتبة جندي رجال عبر ابشر للتوظيف. منها رأسها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وإليكم باقي الشروط

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

سلم رواتب الدفاع المدني جندي مع البدلات

ومن خلال متابعتنا المستمرة وجدنا أن الكثير يبحث ويرغب في معرفة سلم رواتب الدفاع المدني جندي مع البدلات 1443 ، وهو ما توضحه لنا ولكم الصورة المرفقة.

رابط تقديم الدفاع المدني 1443

وليس بأخير فمن خلال الدخول عبر ( رابط ابشر توظيف )، يُمكنكم تعبئة كافة البيانات الخاصة بكم بالطلب وإتمام عملية تقديم الدفاع المدني 1443 ، وسنتابع معكم كل ما هو جديد من أخبار خلال الفترة المقبلة وتحديداً بعد الانتهاء من عمليات تقديم الدفاع المدني القبول والتسجيل 1443 ، وانتهاء عمليات الفرز والمراجعة للطلبات المُقدمة ليتم إعلان نتائج قبول الدفاع المدني.

مُحدث: إقبال كبير على رابط تقديم الدفاع المدني 1443 جندي للرجال عبر منصة ابشر للتوظيف ، ونود أن ننوه على جميع الراغبين في إتمام وكتابة بيانات التقديم على الدفاع المدني الحرص على إدخال البيانات بشكل صحيح، علماً أن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد نوهت أنه في حالة إدخال بيانات غير صحيحة سيُعد الطلب ملغي.