سكاى نيوز : جوجل أغلقت عددا غير محدود من حسابات بريد الحكومة الأفغانية

جدة - نرمين السيد - قال شخص مطلع، إن شركة محرك البحث العملاق "جوجل" أغلقت بشكل مؤقت عددا غير محدد من حسابات البريد الإلكترونى لـ الحكومة الأفغانية مع تزايد المخاوف بشأن البيانات الورقية الرقمية التى خلفها المسؤولون السابقون وشركاؤهم الدوليون.





وذكرت وكالة سكاى نيوز عربية، أنه فى الأسابيع التى تلت استيلاء طالبان السريع على أفغانستان من الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة سلطت التقارير الضوء على كيفية استغلال الحكام الجدد لقواعد البيانات البيومترية وكشوف المرتبات الأفغانية لملاحقة أعدائهم. وكشفت أنه لم يصدر جوجل التابع لشركة ألفابيت، فى بيان أمس الجمعة، أى بيان عن تأكيد إغلاق حسابات الحكومة الأفغانية، لافتا إلى أنه قال إن الشركة تراقب الوضع فى أفغانستان و"تتخذ إجراءات مؤقتة لتأمين الحسابات ذات الصلة". فيما قال موظف بالحكومة السابقة لـ رويترز إن طالبان تسعى للحصول على رسائل البريد الإلكترونى للمسؤولين السابقين، لافتا إلى أن طالبان طلبت منه الحفاظ على البيانات الموجودة على خوادم الوزارة التى كان يعمل بها.

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