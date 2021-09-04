“بالحساب الافتراضي” رابط تسجيل معونة أمان Amen Social Tn صرف 300 دينار

رابط تسجيل معونة أمان Amen Social Tn في الدولة التونسية والتي أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية استمرار التسجيل الإلكتروني للمستفيدين من خدمات الوزارة ورواتبها الشهرية، حيث قامت الوزارة بإطلاق الخدمة في 23 أوت الماضي وكان التسجيل الإلكتروني حتى بداية شهر أيلول إلا أن الوزارة قامت بإطلاق بلاغ جديد لأصحاب الكارت الأبيض والأصفر.

بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس بتفعيل خدمة التسجيل الإلكتروني للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتضررين من جائحة كرونا، الحاصلين على الكارت الأبيض وكذلك الأصفر، بإمكانية التسجيل في موقع منصة أمان الإلكتروني التابع للوزارة للحصول على منحة خاصة من الوزارة لها صفات محددة تم تعديلها بناء على طلبات عديدة من المستفيدين من خدمات الوزارة، وتأتي كالتالي:

تصرف منحة بقيمة 300 دينار للمستفيدين من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية.

يتم الصرف للمسجلين أصحاب الكارت الأبيض في أول سبتمبر أيلول 2021.

قامت الوزارة بمد أجل التسجيل لأصحاب الكارت الأصفر حتى 23 سبتمبر أيلول 2021.

تصرف المعونة الوطنية لمرة واحدة فقط.

تكون المعونة لأصحاب الدخل المنخفض لأقل من 300 دينار شهريا والمستفيدين من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية.

تقوم الوزارة باستقبال تسجيلات المواطنين على رابط Amen Social Tn .

يتم مراجعة الطلبات والتأكد من انطباق الشروط على المسجلين.

تقوم الوزارة بإرسال رسائل تفيد قبول الحصول على مبلغ 300 دينار.

قامت الوزارة بشرح ألية صرف الإلكتروني من ماكينات الصرف، كما هو مبيّن في الفيديو السابق.

كيفية عمل حساب افتراضي لاستلام المنحة الظرفية بقيمة 300 دينار

قامت الوزارة بطرح سبل التسهيل والتيسير على المستفيدين لاستلام المنحة الاستثنائية منها، على أن يتم أيضا التدقيق الجيد لعدم حدوث تلاعبات أو استغلال لتلك المنحة لغير المستحقين لها، ولذلك يتم التسجيل برقم الهاتف والحساب الخاص لكل مستفيد، وفي الفيديو السابق تم شرح التسجيل والذي يكون بالخطوات التالية:

تحل حساب افتراضي برقم التليفون المسجل باسمك. اضغط على *1121* اكتب رقم البطاقة التعريفية لك بامتياز. يتم كتابة اسم المؤسسة المالية الأقرب إليك وتساعدك. يتم تتبع جميع المراحل. يتم انتظار إرسالية قصيرة على الهاتف النقال تفيد بالمالية المخصصة لك وتاريخ السحب. تقوم بالتوجه إلى أي مؤسسة مالية ويتم السحب منها. يتم الاتصال بالرقم السابق. يأتيك رقم سري على الهاتف يمكن سحب المبلغ به. يكون هذا الكود صالح لمدة ساعة واحدة. يظل المبلغ في حسابك متاحا فقط لمدة ستة أشهر. للشكاوى والاستفسار يمكن الاتصال على رقم 80101021.

يتم أولا الدخول الإلكتروني على رابط منصة امان لوزارة الشؤون الاجتماعية. يتابع المستخدم الموقع حتى يكون متاحا. يتم الاختيار من بطاقة التعريف الوطنية وإدراج نوعها. يقوم المستخدم بإدراج رقم بطاقة التعريف الوطنية. يتم تسجيل تاريخ الولادة ورقم الهاتف النقال. يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات والتأكد من صحة البيانات.

كيفاش الدخول على رابط تسجيل معونة أمان Amen Social Tn