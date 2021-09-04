إيدا يجبر الولايات المتحدة على اللجوء إلى الاحتياطى الاستراتيجى من النفط

جدة - نرمين السيد - سمحت الحكومة الأمريكية لشركة "إكسون موبيل" باستغلال الاحتياطى الاستراتيجى من النفط، لتعويض إنتاج البنزين فى ولاية لويزيانا، بعد أن دمر إعصار "إيدا" كثيرا من عمليات التكرير وإنتاج النفط.





وذكر موقع قناة "الشرق بلومبرج"، أنه يقضى ذلك التفويض بحصول الشركة على 1.5 مليون برميل من النفط الخام من مخزونات الطوارئ الحكومية، بعد أن قال الرئيس جو بايدن، أمس الأول الخميس، إن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الإمكانات المتاحة تحت تصرفها بهدف توفير البنزين وتخفيف الضغط على الأسعار فى محطات الوقود. وقال البيت الأبيض فى بيان: "هذا هو أول استهلاك من نوعه للاحتياطى الاستراتيجى على مدار 4 سنوات، كما يؤكد استخدام الرئيس الأمريكى جميع سلطاته المتاحة لتعزيز الاستجابة الفعالة والتعافى فى المنطقة".

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