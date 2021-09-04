الرى السودانية تطلق تحذيرا جديدا من فيضان وشيك

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد وجه وكيل وزارة الرى السودانية ضو البيت عبدالرحمن منصور، نداء بأن نهر الدندر بلغ منسوب الفيضان حيث سجل فى السادسة من مساء أمس الجمعة منسوب 13.50 مترا، داعيا جميع السكان والجهات المختصة للقيام بكل الإجراءات اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

كانت وكالة الأنباء السودانية "سونا" قد أعلنت فى وقت سابق، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التى شهدتها البلاد أثرت على أكثر من 88 ألف شخص فى 13 ولاية من أصل 18 ولاية فى السودان منذ منتصف موسم الأمطار فى يوليو.

ونقلت الوكالة عن تقرير لمركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيقاد" أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا بين 31 أغسطس، و7 سبتمبر فى معظم أواسط وجنوب ووسط وغرب السودان.