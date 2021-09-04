شرح طريقة التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة و شروط الأهلية

طريقة التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة لكل من يبحث عنها عبر محركات البحث في أخبار المملكة العربية السعودية للمسارعة في الحصول على رابط الدخول للتسجيل في المبادرة التي تم إطلاقها عام 2019 في شهر أبريل،حيث شملت كل مناطق المملكة وذلك بهدف تشجيع الإنتاج المحلي للمصانع المنتجة لأجهزة التكييف علاوة على حث، وتشجيع المواطنين على شراء أجهزة التكييف ذات كفاءة عالية من أجل تخفيض حجم الطاقة المستهلكة ورفع كفاءتها.

أهمية تكييفات الهواء للمواطن السعودي

نطرا لطبيعة الطقس في المملكة من ارتفاع شديد في درجات الحرارة صيفاً نجد أن التكيفات لها أهمية كبيرة ومطلب أساسي ، ويزيد الإقبال على شراءها في فصل الصيف لذلك قدمت الحكومة مبادرة التكييف لمساعدة المواطنين للحصول على تكيفات عالية الكفاءة وموفرة للطاقة بأسعار مخفضة حيث كشفت الإحصائيات التي تم جمعها رسميا أن أجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية أقل استخداماً من الأجهزة التي تستهللك نصف الطاقة من الكهرباء لتي يتم أنتاجها في السعودية ويقبل على تصنيعها محلياً مما دعي إلى تعاون جميع المؤسسات الحكومية للعمل على وضع خطة لوضع حلول لتوفير هذا الهدر من الطاقة الكهربائية بسبب التكيفات وتطبيق المعايير والمواصفات القياسية العالمية على كافة التكيفات التي يتم تصنيعها محلياً وكانت مبادرة أجهزة التكيف عالية الكفاءة الحل الأمثل لتقليل استهلاك كميات كبيرة من الطاقة المهدرة.

الفئات المستفيدة من دعم مبادرة التكييف

تم تقسيم المستفيدين من مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة حتى يصل الدعم للمستحقين من محدودي ومتوسطي الدخل إلى ثلاث فئات:

محدود الدخل. متوسط ​​الدخل. المواطن ذوي الدخل أعلى من المتوسط

المسجل في المبادرة لابد أن يكون من أصل سعودي أو سعودي الجنسية.

التحقق من أهلية المستفيد لايقل عن 21 ويتم التحقق من الأهلية من خلال ترخيص الأجهزة

يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية للمواطن المسجل في مبادرة تكييفات الهواء.

شرط الإقامة في المملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في مبادرة أجهزة التكيف عالية الكفاءةأهداف مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة

تم إطلاق مبادرة دعم مكيفات الهواء في المملكة لتحقيق أهداف تخدم كل من المواطن والحكومة والمصانع المحلية المصنعة وهي:

العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء.

مساعدة المواطنين على تقليل استهلاكهم للكهرباء من خلال توفير مكيفات ذات طاقة عالية الكفاءة..

تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

تحافظ على أكثر من نصف الطاقة المستخدمة في الأجهزة الأخرى.

العمل على ترويج وبيع وشراء مكيفات الهواء.

شرح طريقة التسجيل في مبادرة أجهزة التكيف عالية الكفاءة

طريقة التسجيل ، تهدف إلى مساعدة محدودي الدخل من أجل امتلاك جهاز تكييف لمواجهة الحر الشديد بسعر منخفض وبخصم يصل إلى 900 ريال سعودي، واستهلاك أقل للكهرباء ومن خلال موقع “ثقفني” سوف نقوم بشرح طريقة التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بالخطوات التالية: