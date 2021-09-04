بعد إيدا .. إعصار لارى كابوس جديد يضرب الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أكد المركز الوطنى للأعاصير فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن إعصار "لارى" اشتد ليتحول إلى إعصار من الفئة الثانية، لافتا إلى أنه من المتوقع له مزيد من الاشتداد خلال الأيام القليلة المقبلة، كما من المتوقع أن يصبح لارى إعصارا كبيرا فى عطلة نهاية الأسبوع.





وأضاف المركز، فى بيان له، أن "لارى" وقع على بعد 1.890 كيلومترا غرب جزر "الرأس الأخضر"، وهى بمحاذاة أقصى الجنوب بالنسبة للولايات المتحدة، وتصحبه رياح تصل سرعتها القصوى إلى 155 كيلومترا فى الساعة. وفى أحدث مؤشر على مدى خطورة تغير المناخ، تسبب إعصار إيدا والذى يوصف بأنه الأكثر فتكا فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2012 عندما ضرب إعصار سيدنى، فى إحداث أضرار خطيرة للبنية التحتية فى الولايات التى ضربها بينما حصد أرواح قرابة الـ48 شخصا حتى الآن.

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