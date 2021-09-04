كيفية الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الاقامة 1443 وزارة الموارد البشرية

نتناول معكم كيفية الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الاقامة حيث تعتبر خدمة الاستعلام عن نطاق المؤسسة أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية السعودية ، وتساهم في توفير الجهد والوقت اللازم لأداء هذه الخدمة ومن ثم تم تفعيل هذه الخدمة بشكل إلكتروني حيث يمكن الاستعلام إلكترونيا بواسطة رقم الإقامة أو الهوية الشخصية تابعوا معنا لمعرفة كافة تفاصيل الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الاقامة على النحو التالي.

الاستعلام عن نطاق المؤسسة

خدمة الاستعلام عن نطاق مؤسسة تعد أحد الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية السعودية وذلك للتسهيل على الأفراد في الاستعلام الالكتروني بواسطة رقم الهوية أو الإقامة وتوفير الوقت والجهد ، وقامت وزارة التنمية السعودية بوضع برنامج النطاقات وذلك حتى يتم التوسع في نطاق التوطين داخل حدود المملكة ويتم تقييم تلك المؤسسات بثلاثة ألوان وتتمثل في اللون الأحمر والأخضر والأصفر .

كيفية الاستعلام عن نطاق المؤسسة برقم الإقامة

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية خدمة الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الاقامة لكلاً من المقيمين والوافدين داخل حدود المملكة ويتم الاستعلام من خلال الالتزام بتطبيق الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

تحديد خدمة الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الاقامة.

إدخال رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك.

كتابة رمز التحقق الموجود في الصورة.

اختيار الجنسية الخاصة بك.

النقر على أيقونة البحث.

يتم عرض جميع التفاصيل الخاصة بنطاق المؤسسة التي تم الاستعلام عنها.

كيفية الاستعلام عن اسم صاحب العمل برقم الإقامة

قامت وزارة الموارد البشرية السعودية بإتاحة الاستعلام عن الكفيل الخالي من خلال موقعها الإلكتروني والحصول على كافة التفاصيل الخاصة بصاحب العمل أو الكفيل وذلك من خلال تطبيق الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية السعودية.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

إدخال كافة المعلومات المطلوبة.

اختيار المؤسسة ثم اختيار خدمة نقل وافد.

يتم عرض واجهة يتعين كتابة رقم العامل داخلها.

وأخيراً يتم النقر على أيقونة البحث.

ختامً نكون قد ذكرنا لكم كيفية الاستعلام عن مؤسسة برقم الاقامة ومعرفة التفاصيل الخاصة بصاحب العمل أو الكفيل ونتمنى أن نكون قد وفقنا في عرض المعلومات المطلوبة.