وفد من الكونجرس الأمريكى فى مهمة رسمية بـ تونس

جدة - نرمين السيد - يزور وفد من الكونجرس الأمريكى، برئاسة السيناتور الأمريكى كريس ميرفى، اليوم السبت، الأراضى التونسية، لمناقشة الأزمة الراهنة مع المسؤوليين والسياسيين، كما سيزورالوفد الأمريكى أيضا لبنان وإسرائيل والضفة الغربية.





وحسبما أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، رفض الاتحاد العام التونسى للشغل واثنان من الأحزاب التونسية دعوة لمناقشة الأزمة السياسية مع وفد مجلس الشيوخ الأمريكى الذى سيزور تونس اليوم السبت، إذ أكدت على رفض التدخل الأجنبى فى الأزمة المحلية. من جانبه، قال سامى طاهرى، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسى للشغل: "شؤوننا التونسية ينبغى حلها فيما بين التونسيين، وسيمتنع الاتحاد العام التونسى للشغل عن الاستجابة لدعوة السفارة الأمريكية". وكان الرئيس التونسى قد قرر فى 25 يوليو الماضى إقالة رئيس الوزراء، وتجميد عمل البرلمان، لإنقاذ البلاد من الانهيار، وتم فى الإسبوع الماضى تمديد التدابير الاستثنائية لما لا نهاية، ولاقت خطوات الرئيس دعما واسعا بعد سنوات من الركود الاقتصادى والشلل السياسى.

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