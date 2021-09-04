أمر الله صالح يتهم باكستان بدعم طالبان فى بنجشير

جدة - نرمين السيد - وجه أمر الله صالح، النائب السابق لرئيس أفغانستان، الذى أعلن نفسه القائم بأعمال رئيس أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول، اتهامات لباكستان بدعم طالبان فى منطقة بنجشير.





وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، قال صالح فى كلمة مصورة "الوضع مقعد، فقد واجهنا توغلا لـ طالبان وحلفائها من تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية المحلية التى تدعمها باكستان كالعادة". وأضاف: "نحن نستمر بالمقاومة ولا نعتزم الاستسلام". وشنت حركة طالبان هجوما على منطقة بنجشير شمال شرقى أفغانستان، حيث معقل قوات جبهة المقاومة الوطنية المناهضة لـ"طالبان" بقيادة أحمد مسعود. وتضاربت الأنباء حول سيطرة طالبان على بنجشير، حيث أعلنت الحركة عن سيطرتها عليها، بينما قال أمر الله صالح ومصادر تابعة لـ "المقاومة" إن المواجهات مستمرة.

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