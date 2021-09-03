الولايات المتحدة: نحترم العلاقات الوثيقة مع تونس

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة، فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن الوفد الرسمى الذى التقى الرئيس التونسى، قيس سعيد، يوم 13 أغسطس الماضى، تكوّن من مسؤولين أمريكيين رفيعى المستوى ممثلين عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.

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