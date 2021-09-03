العمليات المشتركة بالعراق تنفى إخلاء عدد من مقراتها فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وأكدت القيادة- فى بيان- أن تلك المعلومات كاذبة ويروجها من يسعى لدعم الأنشطة الإرهابية. وقالت العمليات المشتركة العراقية إنه سيتم إقامة دعاوى بالمحاكم المختصة بتهمة إرباك الوضع الأمنى فى المحافظة، داعية وسائل الإعلام للدقة بمعلوماتها ودعم القوات الأمنية بمهامها.

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