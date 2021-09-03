خطة تقسيط الأجهزة من شركة موبايلي

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شروط الحصول علي جوال من موبايلي بالتقسيط في المملكة العربية السعودية, يبحث الكثير من محبي الأجهزة الذكية الإلكترونية علي كيفية الحصول من شركة المحمول الشهيرة موبايلي علي جوال بالتقسيط، وذلك لكل من هم داخل المملكة العربية السعودية سواء كان سعودياً أو أجنبياً مقيماً, حيث تعتبر شركة موبايلي احد اكبر واهم الشركات الخاصة بخدمات المحمول والشبكات داخل المملكة العربية السعودية, وتقدم الكثير من خدمات المحمول والإنترنت بمختلف العروض والباقات, حيث من ضمن خدمات شركة موبايلي هو الحصول منها علي جوال وشرائه بالتقسيط وفقاً لشروط محددة تم وضعها من قبل الشركة, وفي مقالنا وموقعنا سوف نقوم بتوضيح لكم الشروط الموضوعة من قبل شركة المحمول موبايلي لأخذ وشراء جوال بالتقسيط من أحد فروع الشركة.الشروط والأحكام الجديدة لشراء جوال بالتقسيط من شركة موبايلي بالسعودية
قامت شركة موبايلي بتحديد عدد من الشروط والأحكام في الشخص المتقدم للحصول علي جوال بالتقسيط من أحد فروع الشركة, حيث تتميز شركة موبايلي بأن لها الكثير من الفروع في الكثير من المناطق والمحافظات السعودية، وذلك لتكون قريبة من مستخدمي شبكة موبايلي وذلك لتوفير كل الخدمات والاستفسارات والشكاوى الخاصة لمستخدمي شبكة المحمول موبايلي, لذا إليكم الشروط والأحكام الموضوعة من قبل شركة موبايلي للحصول علي جوال بالتقسيط:
- يجب أن تكون من مستخدمي شرائح شركة موبايلي.
- أن يملك الشخص المتقدم شريحة موبايلي في جواله ومسجله باسمه.
- أن يقوم المتقدم بالتأكد من أن الشريحة الخاصة به تتمتع بعرض التقسيط, ولفعل ذلك قم بإرسال رسالة نصية إلي رقم 110, ويكتب فيها الرقم هذا 1222.
- إذا قمت بالحصول من قبل علي هاتف بالتقسيط من الشركة فلا يمكنك أخذ هاتف آخر إلا بعد تسديد جميع أقساط الهاتف السابق والذي قمت بشراءه من الشركة.
- إذا رغب الشخص الحاصل علي الهاتف في إلغاء نظام التقسيط ودفع الباقي مرة واحدة, فيجب عليه أن يقوم بدفع الضريبة مع باقي الأقساط.
- إمضاء عقد يفيد بالبقاء علي نظام الباقة مع الخطة لمدة 24 ساعة.
- يجب أن تتعدي إجمالي تسديدات المستفيد في آخر ثلاث أشهر 650 ريال سعودي.
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شروط الحصول علي جوال من موبايلي بالتقسيط في المملكة العربية السعودية, يبحث الكثير من محبي الأجهزة الذكية الإلكترونية علي كيفية الحصول من شركة المحمول الشهيرة موبايلي علي جوال بالتقسيط، وذلك لكل من هم داخل المملكة العربية السعودية سواء كان سعودياً أو أجنبياً مقيماً, حيث تعتبر شركة موبايلي احد اكبر واهم الشركات الخاصة بخدمات المحمول والشبكات داخل المملكة العربية السعودية, وتقدم الكثير من خدمات المحمول والإنترنت بمختلف العروض والباقات, حيث من ضمن خدمات شركة موبايلي هو الحصول منها علي جوال وشرائه بالتقسيط وفقاً لشروط محددة تم وضعها من قبل الشركة, وفي مقالنا وموقعنا سوف نقوم بتوضيح لكم الشروط الموضوعة من قبل شركة المحمول موبايلي لأخذ وشراء جوال بالتقسيط من أحد فروع الشركة.الشروط والأحكام الجديدة لشراء جوال بالتقسيط من شركة موبايلي بالسعودية
قامت شركة موبايلي بتحديد عدد من الشروط والأحكام في الشخص المتقدم للحصول علي جوال بالتقسيط من أحد فروع الشركة, حيث تتميز شركة موبايلي بأن لها الكثير من الفروع في الكثير من المناطق والمحافظات السعودية، وذلك لتكون قريبة من مستخدمي شبكة موبايلي وذلك لتوفير كل الخدمات والاستفسارات والشكاوى الخاصة لمستخدمي شبكة المحمول موبايلي, لذا إليكم الشروط والأحكام الموضوعة من قبل شركة موبايلي للحصول علي جوال بالتقسيط:
- يجب أن تكون من مستخدمي شرائح شركة موبايلي.
- أن يملك الشخص المتقدم شريحة موبايلي في جواله ومسجله باسمه.
- أن يقوم المتقدم بالتأكد من أن الشريحة الخاصة به تتمتع بعرض التقسيط, ولفعل ذلك قم بإرسال رسالة نصية إلي رقم 110, ويكتب فيها الرقم هذا 1222.
- إذا قمت بالحصول من قبل علي هاتف بالتقسيط من الشركة فلا يمكنك أخذ هاتف آخر إلا بعد تسديد جميع أقساط الهاتف السابق والذي قمت بشراءه من الشركة.
- إذا رغب الشخص الحاصل علي الهاتف في إلغاء نظام التقسيط ودفع الباقي مرة واحدة, فيجب عليه أن يقوم بدفع الضريبة مع باقي الأقساط.
- إمضاء عقد يفيد بالبقاء علي نظام الباقة مع الخطة لمدة 24 ساعة.
- يجب أن تتعدي إجمالي تسديدات المستفيد في آخر ثلاث أشهر 650 ريال سعودي.
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