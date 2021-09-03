معرفة قيمة فاتورة المياه إلكترونياً من خلال موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة

الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونياً في السعودية, تسعي دائماً الحكومة السعودية إلي توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية والتقليل من أماكن تجمع المواطنين في المصالح والهيئات وذلك كنوع من التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا, وتطبيقاً للرؤية الاقتصادية المملكة العربية السعودية حتي 2030, ومن ضمن الخدمات المميزة المُقدمة من الحكومة السعودية للمواطنين السعوديين والمقيمين هي خدمة الاستعلام عن مبلغ فاتورة المياه بطريقة إلكترونية سريعة، سواء من الجوال أو من خلال الموقع الإلكتروني التابع لشركة المياه، دون الحاجة إلي الذهاب إلي المصلحة الحكومية, لذا حتي تستطيع الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونياً قم بمتابعتنا.خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونياً بالمملكة العربية السعودية
شهدت المملكة العربية السعودية الكثير من التطور والتقدم والازدهار في الفترات السابقة وذلك نظراً للرؤية الحكيمة من القيادات السعودية, حيث شهدت المملكة إنشاء الكثير والعديد من الخدمات الإلكترونية المستحدثة من قبل الحكومة، وذلك لتوفير سبل الراحة والتطور التكنولوجي لجميع من هم داخل المملكة العربية السعودية, حيث من الخدمات المميزة التي قامت الحكومة السعودية بإنشائها هي خدمة التعرف علي فاتورة المياه إلكترونياً وذلك من خلال بعض من الخطوات البسيطة.
- يتم التوجه إلي الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- يتم بعد ذلك النقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- ثم تقوم بعدها بالنقر علي استعلام فاتورة المياه.
- بعد الخطوات السابقة تقوم بإدخال الاسم ورقم الحساب.
- لتظهر لك بعد ذلك قيمة الفاتورة الخاصة بفاتورة المياه.
تتوافر أيضاً خدمة إلكترونية مُقدمة من موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة وهي دفع فاتورة المياه بشكل إلكتروني, وحتي تستطيع دفع فاتورة المياه إلكترونياً لابد بعد أن تقوم من الانتهاء من الخطوات السابقة, لتقوم بالخطوات التالية:
- بعد أن يقوم موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعرض لك قيمة الفاتورة تقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة سداد إلكتروني.
- بعد ذلك تقوم بإدخال رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك علي الموقع.
- ثم تقوم بكتابة قيمة الفاتورة التي ترغب في أن تقوم بدفعها بطريقة إلكترونية.
- وفي آخر خطوه تقوم بالضغط على أيقونة سداد.
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الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونياً في السعودية, تسعي دائماً الحكومة السعودية إلي توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية والتقليل من أماكن تجمع المواطنين في المصالح والهيئات وذلك كنوع من التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا, وتطبيقاً للرؤية الاقتصادية المملكة العربية السعودية حتي 2030, ومن ضمن الخدمات المميزة المُقدمة من الحكومة السعودية للمواطنين السعوديين والمقيمين هي خدمة الاستعلام عن مبلغ فاتورة المياه بطريقة إلكترونية سريعة، سواء من الجوال أو من خلال الموقع الإلكتروني التابع لشركة المياه، دون الحاجة إلي الذهاب إلي المصلحة الحكومية, لذا حتي تستطيع الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونياً قم بمتابعتنا.خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونياً بالمملكة العربية السعودية
شهدت المملكة العربية السعودية الكثير من التطور والتقدم والازدهار في الفترات السابقة وذلك نظراً للرؤية الحكيمة من القيادات السعودية, حيث شهدت المملكة إنشاء الكثير والعديد من الخدمات الإلكترونية المستحدثة من قبل الحكومة، وذلك لتوفير سبل الراحة والتطور التكنولوجي لجميع من هم داخل المملكة العربية السعودية, حيث من الخدمات المميزة التي قامت الحكومة السعودية بإنشائها هي خدمة التعرف علي فاتورة المياه إلكترونياً وذلك من خلال بعض من الخطوات البسيطة.
- يتم التوجه إلي الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- يتم بعد ذلك النقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- ثم تقوم بعدها بالنقر علي استعلام فاتورة المياه.
- بعد الخطوات السابقة تقوم بإدخال الاسم ورقم الحساب.
- لتظهر لك بعد ذلك قيمة الفاتورة الخاصة بفاتورة المياه.
تتوافر أيضاً خدمة إلكترونية مُقدمة من موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة وهي دفع فاتورة المياه بشكل إلكتروني, وحتي تستطيع دفع فاتورة المياه إلكترونياً لابد بعد أن تقوم من الانتهاء من الخطوات السابقة, لتقوم بالخطوات التالية:
- بعد أن يقوم موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعرض لك قيمة الفاتورة تقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة سداد إلكتروني.
- بعد ذلك تقوم بإدخال رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك علي الموقع.
- ثم تقوم بكتابة قيمة الفاتورة التي ترغب في أن تقوم بدفعها بطريقة إلكترونية.
- وفي آخر خطوه تقوم بالضغط على أيقونة سداد.
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