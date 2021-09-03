كيفية التسجيل للحصول على هذه الأراضي السعودية المجانية

كيفية التقدم للحصول على منحة الأراضي المجانية من وزارة الإسكان السعودية, أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن بداية تقديم منح للحصول علي أراضي فضاء للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وذلك للإسكان عليها وإعمارها بالمنازل, حيث يتم الحصول علي الأراضي المجانية من وزارة الإسكان السعودية وفقاً لشروط ومتطلبات وإجراءات محددة تم وضعها من قبل وزارة الإسكان السعودية, وللتعرف علي عليها قم بمتابعتنا.

يجب أن يكون المتقدم لديه أسرة وأن تكون هذه الأسرة سعودية.

لا يستطيع من حصل علي دعم سكني في أي وقت مضي أن يحصل علي هذه المنحة.

يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل الأراضي السعودية بشكل دائم.

عدم وجود وتوافر مسكن مناسب للعيش فيه للأسرة في الوقت الحالي أو في خلال الخمس سنوات الماضية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرين عاماً.

لا يتم الأخذ في الاعتبار البند السابق من حيث السن لكل من المرأة المطلقة منذ عامان وتعول أبناء, أو الأبناء الذين توفي أباهم, أو المرأة الأجنبية والتي لديها أبناء تعولهم.

يتم الدخول علي منصة سكني.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم كتابة تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية.

قم بالتأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها.

يتم التأكد انك من الفئات المستحقة للحصول على هذه المنحة.

سوف يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية لك.

سوف يقوم الموقع بطلب منك عدد من البيانات التي يجب أن تقوم بكتابتها علي الموقع.

قم بالضغط علي أيقونة التقدم.

بعد ذلك سيقوم الموقع بالتحقق من أهلية الأسرة المتقدمة, لذلك سيعرض عليك الموقع بعض الأسئلة التي يجب أن تقوم بالإجابة عليها من خلال النقر علي نعم أو لا.

في حالة أن الموقع عرض انك مؤهل للحصول علي هذه المنحة سيقوم بعرض لك جميع الأراضي المجانية المتاحة للتقدم للحصول عليها, أما إذا كنت غير مؤهل فسوف يقوم الموقع بترك رسالة لك انك غير مؤهل للحصول علي هذه المنحة.

شروط الحصول علي منحة الأراضي المجانية من وزارة الإسكان السعوديةكيفية التسجيل للحصول على هذه الأراضي السعودية المجانية