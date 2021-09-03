شروط استخراج بطاقة أحوال مدنية للفتيات, ترغب الكثير من النساء والفتيات داخل المملكة العربية السعودية في معرفة كيفية استخراج بطاقة أحوال مدنية خاصة بهم وذلك من خلال الأحوال المدنية السعودية, حيث تم وضع بعض الشروط والإجراءات التي يجب أن تتبعها الفتاة من أجل الحصول علي بطاقة الأحوال المدنية, ومن خلال ما سبق سوف نقوم بسرد لكم كيفية استخراج بطاقة أحوال مدنية والأوراق المطلوبة لاستخراجها والاهم من ذلك ما هي الشروط الموضوعة لكي تتمكن الفتيات من استخراج هذه البطاقات.

الأوراق والشروط المطلوبة لاستخراج بطاقة الأحوال المدنية للفتيات

فقد قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن بعض الأوراق والمستندات التي يجب أن تكون برفقة الفتاه التي تريد أن تستخرج بطاقة الأحوال المدنية لها.

يجب أن يتم إحضار صورة مقاس 4×6 بحيث تكون الصورة بخلفية بيضاء وملونة, كما يجب علي الفتاة عدم وضع مستحضرات تجميل عند التصوير, كما يجب أن تكون الفتاة مغطاة الشعر والعنق.

أن تقوم بإحضار صورة من سجل الأسرة.

أن تأتي بإثبات كونها موظفه إذا كانت تعمل ذلك.

أما في حالة كونها ربة منزل يكفي أن تقوم بكتابة إقرار بذلك.

كتابة نموذج 2/56.

إذا كانت الفتاة أو السيدة أرملة يجب أن تقوم بإحضار شهادة الوفاة الأصل مع صوره منها للتأكد من ذلك, أما في حالة أنها مطلقة فيجب أن تقوم بإحضار شهادة الطلاق وذلك في حالة كونها في دفتر العائلة لزوجها السابق.

إحضار اصل شهادة الميلاد مع صورة منها.

أقل عمر لكي تستطيع أن تقوم باستخراج بطاقة الأحوال المدنية هي خمسة عشر عاماً.

إذا كانت في مدرسة لابد من إحضار إثبات بذلك, أما إذا كانت خريجة فلابد أن تأتي بشهادة تخرجها.

يتم التوجه والدخول إلي منصة ابشر للخدمات الإلكترونية. قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي. يتم النقر والدخول إلي الخدمات الإلكترونية. قم بالضغط علي حجز موعد في الأحوال المدنية. بعد أن تقومي بتحديد الموعد المناسب لكي, سوف تقومي بزيارة الأحوال لإنهاء إجراءات استخراج بطاقة الأحوال المدنية.

كيفية استخراج بطاقة الأحوال المدنية السعودية للفتيات